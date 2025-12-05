Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА: "Мир стал безопаснее"

Как наградили Трампа

Инфантино, передавая Трампу кубок, медаль и сертификат, заявил: "Это ваша премия, премия мира".

По словам главы ФИФА, награду присудили "за исключительные и чрезвычайные действия по продвижению мира и единства в мире".

Трамп в свою очередь назвал награду "одним из самых больших почетных званий в жизни" и заявил, что его действия "сделали мир безопаснее".

"Этот чемпионат мира побьет все рекорды - даже те, в которые даже не мог поверить Джанни [Инфантино]. Думаю, что то событие, которое вы увидите... Мир ничего подобного еще не видел! Мир является более безопасным сейчас. В прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны", - сказал Трамп после получения награды.

Среди своих заслуг он упомянул прекращение конфликта в Конго, ослабление напряженности между Индией и Пакистаном, а также "десятки войн, которые удалось остановить еще до их начала".

PEACE PRESIDENT. Президент @FIFAWorldCup Джанни Инфантино вручает президенту Дональду Дж. Трампу инаугурационную Премию мира ФИФА 2025 года, посвященную человеку, который достиг исключительных и экстраординарных действий по продвижению мира и единства во всем мире. pic.twitter.com/mfKKDb9w59 - The White House (@WhiteHouse) 5 декабря 2025 года

Что известно о премии FIFA за мир

Премия была основана в этом году. По официальному описанию, ее будут вручать людям, которые "неутомимой преданностью и особыми действиями способствуют объединению людей в мире".

Процедура отбора кандидатов не раскрывается. СМИ сообщают, что предложения по будущим лауреатам будет подавать новый комитет по социальной ответственности, возглавляемый мьянмским бизнесменом Зав Завом.

Присуждение награды Трампу уже вызвало резонанс. Западные медиа обращают внимание на тесные связи ФИФА с окружением американского президента. В частности, ранее организация назначила Иванку Трамп в совет образовательной инициативы на 100 млн долларов, которая частично финансируется доходами от ЧМ-2026.

Напомним, что мундиаль стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Турнир станет рекордным - участие примут 48 сборных, а в календаре запланировано 104 матча в 16 городах-хозяевах. ФИФА называет ЧМ-2026 событием, которое "объединит мир".