Трагедія на рингу: 19-річна боксерка впала в кому після моторошного нокауту (відео)

09:53 24.03.2026 Вт
2 хв
У американки Ісіс Сіо почалися конвульсії прямо під час бою
aimg Андрій Костенко
Ісіс Сіо програла нокаутом у другому поєдинку поспіль (фото: ProBoxTV)

Світ професійного боксу сколихнула жахлива подія на турнірі в Каліфорнії. Юна американська боксерка Ісіс Сіо опинилася на межі життя та смерті після серії потужних ударів у голову. Лікарям довелося ввести спортсменку в стан штучної коми, аби врятувати її мозок від незворотних ушкоджень.

78 секунд до катастрофи

Поєдинок у Сан-Бернардіно проти непереможної Джоселін Камарілло (6-0) завершився, ледь розпочавшись. На 78-й секунді першого раунду Сіо пропустила серію нищівних ударів і впала на канвас. У дівчини сталися конвульсії безпосередньо на рингу.

Через критичний стан постраждалу терміново доправили до медичного центру Університету Лома Лінда. Організатори бою підтвердили: для стабілізації стану Ісіс було введено в медикаментозну кому.

Фатальна помилка чи збіг обставин

Експерти звертають увагу на кричущий факт: лише за кілька тижнів до цього, 30 січня, 19-річна Сіо вже побувала у важкому нокауті в іншому поєдинку. Такий короткий проміжок між серйозними травмами голови є смертельно небезпечним, проте атлетку знову випустили на ринг.

"Ми молимося за якнайшвидше одужання Ісіс. Наші думки зараз із нею та її сім'єю в цей надзвичайно складний час", - йдеться в офіційній заяві ProBoxTV.

Останні новини про стан спортсменки

На щастя, за останніми даними, лікарям вдалося досягти прогресу. Повідомляється, що Сіо вже вийшла з коми та прийшла до тями. Дівчину відключили від апарату ШВЛ – вона дихає самостійно та почала розмовляти з медичним персоналом.

Попри позитивну динаміку, попереду на Ісіс чекає тривала реабілітація. Питання про її подальше повернення у великий спорт наразі навіть не розглядається.

Раніше ми розповіли, як Хижняк шокував публіку в першому ж бою у професіоналах.

