Трагедия на ринге: 19-летняя боксерша впала в кому после жуткого нокаута (видео)

09:53 24.03.2026 Вт
2 мин
У американки Исис Сио начались конвульсии прямо во время боя
aimg Андрей Костенко
Исис Сио проиграла нокаутом во втором поединке подряд (фото: ProBoxTV)

Мир профессионального бокса всколыхнуло ужасное событие на турнире в Калифорнии. Юная американская боксерка Исис Сио оказалась на грани жизни и смерти после серии мощных ударов в голову. Врачам пришлось ввести спортсменку в состояние искусственной комы, чтобы спасти ее мозг от необратимых повреждений.

78 секунд до катастрофы

Поединок в Сан-Бернардино против непобедимой Джоселин Камарилло (6-0) завершился, едва начавшись. На 78-й секунде первого раунда Сио пропустила серию сокрушительных ударов и упала на канвас. У девушки случились конвульсии непосредственно на ринге.

Из-за критического состояния пострадавшую срочно доставили в медицинский центр Университета Лома Линда. Организаторы боя подтвердили: для стабилизации состояния Исис была введена в медикаментозную кому.

Роковая ошибка или стечение обстоятельств

Эксперты обращают внимание на вопиющий факт: всего за несколько недель до этого, 30 января, 19-летняя Сио уже побывала в тяжелом нокауте в другом поединке. Такой короткий промежуток между серьезными травмами головы является смертельно опасным, однако атлетку снова выпустили на ринг.

"Мы молимся за скорейшее выздоровление Исис. Наши мысли сейчас с ней и ее семьей в это чрезвычайно сложное время", - говорится в официальном заявлении ProBoxTV.

Последние новости о состоянии спортсменки

К счастью, по последним данным, врачам удалось достичь прогресса. Сообщается, что Сио уже вышла из комы и пришла в себя. Девушку отключили от аппарата ИВЛ - она дышит самостоятельно и начала разговаривать с медицинским персоналом.

Несмотря на положительную динамику, впереди Исис ждет длительная реабилитация. Вопрос о ее дальнейшем возвращении в большой спорт пока даже не рассматривается.

Ранее мы рассказали, как Хижняк шокировал публику в первом же бою в профессионалах.

