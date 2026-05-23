ua en ru
Сб, 23 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тома Харди неожиданно уволили из "MobLand" Гая Ричи: причина удивит

09:34 23.05.2026 Сб
3 мин
Paramount решил не продлевать контракт с актером в третьем сезоне картины
Крижанівська Наталя
Тома Харди неожиданно уволили из "MobLand" Гая Ричи: причина удивит Актер Том Харди (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Стало известно, что Том Харди больше не появится в криминальном сериале "MobLand", продюсером которого является Гай Ричи. Актера отстранили от проекта по довольно веской причине.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Dailymail.

Больше интересного: Что известно о новых сезонах и фильме "Острые козырьки"

Увольнение Харди - детали

48-летний звездный актер фильмов "Веном", "Бэтмен" и "Безумный Макс" исполнял в криминальной драме "MobLand" роль фиксера Гарри Да Соузы. Однако, во время работы над вторым сезоном картины он регулярно опаздывал на съемочную площадку, требовал менять реплики "под себя" и даже присылал собственные правки к сценарию без согласования с командой.

Кроме того, Том был недоволен тем, что сюжет сериала все больше концентрировался на персонажах его звездных коллег - Хелен Миррен и Пирса Броснана.

Особенно сложными стали его отношения с продюсером Джезом Баттервортом, конфликты между ними, по слухам, дошли до угроз уйти из проекта.

Тома Харди неожиданно уволили из &quot;MobLand&quot; Гая Ричи: причина удивитТом Харди (фото: instagram.com/tomhardy)

В результате, продюсеры больше не смогли терпеть такое провокационное поведение Харди и решили отказаться от съемок с ним в третьем сезоне популярного сериала.

Не первый конфликт

Как известно, конфликт на съемочной площадке "MobLand" далеко не первый в карьере Харди. Еще во время съемок "Безумного Макса" (2015 год) он поссорился с другой актрисой Шерлиз Терон из-за постоянных опозданий. Позже звезда лично признавал, что был "слишком напряженным" и что его коллега "заслуживала лучшего партнера".

Важно подчеркнуть, что, несмотря на скандальные сообщения, официального подтверждения об увольнении Харди у Paramount+ или представителей актера пока обнародовано не было. В то же время инсайдеры утверждают, что студия уже приняла окончательное решение относительно дальнейшей судьбы актера, а точнее его отсутствия в третьем сезоне "MobLand.

Тома Харди неожиданно уволили из &quot;MobLand&quot; Гая Ричи: причина удивитТом Харди (фото: instagram.com/tomhardy)

Что еще нового в жизни Харди

В последнее время голливудский актер все чаще говорит не только о новых ролях, но и о серьезных проблемах со здоровьем. В последних своих интервью он признался, что "годы изнурительных съемок, сложных трюков и физических трансформаций сказались" и его тело начало "буквально рассыпаться".

Харди уже перенес две операции на коленях, а также страдает от грыжи межпозвоночного диска, ишиаса и плантарного фасциита - хронической боли в стопе. Кроме того, он потянул сухожилие в бедре, из-за чего постоянно испытывает дискомфорт во время физических нагрузок.

Актер не скрывает, что все эти травмы стали следствием многих лет работы в боевиках и интенсивной подготовки к ролям. Для фильмов Том регулярно набирает или сбрасывает вес, проходит тяжелые тренировки и выполняет сложные сцены, что постепенно сказалось на организме.

Больше интересного:

Том Харди назвал неожиданную причину своего появления в сериале от Гая Ричи

Когда премьера и что известно о новом сезоне сериала-легенды "Ходячие мертвецы"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Голливуд Шоу-бизнес Актеры
Новости
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами