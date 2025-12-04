На тлі чуток про закриття: "Квартал 95" створив нову компанію, але вже без Міндіча

Що відомо про нову компанію "Кварталу"

Нещодавно на порталі Your Control з'явилася інформація про створення нового ТОВ. Воно отримало назву "Квартал ЮА" та статутний капітал у розмірі 1 мільйон гривень.

Зазначено, що його учасниками та засновниками стали:

Сергій Шефір (частка - 54,5%)

Сергій Казанін (7%),

Євген Кошовий (7%),

Юрій Крапов (7%),

Роман Маров (7%),

Олександр Пікалов (7%)

Ірина Пікалова (частка - 10,5%).

У коментарі "Детектору медіа" прес-служба "Кварталу" висловилася про корупційний скандал навколо Міндіча та зазначила, створення нової компанії було ініціативою творчого колективу.

"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", - йшлося у відповіді.

"Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи", - також додала прес-служба.

Представники Студії розповіли, що не можуть "вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу" частки Міндіча у ТОВ "Квартал 95". Тому воно "продовжує існувати відповідно до законодавства України".

Чому з'явилися чутки про закриття "Кварталу"

Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро викрило схему, в рамках якої у постачальників "Енергоатому" брали хабарі. А одним з організаторів схеми виявився бізнесмен Тимур Міндіч - співвласник Студії "Квартал 95".

Це спровокувало гучну хвилю обговорень. Зокрема українці почали писати в соцмережах щодо майбутнього "Кварталу".

"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", - згодом відповіли у Студії.

Втім, скандал було не зупинити. Зірки почали відмовлятися від участі в новорічному концерті "Кварталу".

А пізніше Ірина Сопонару відповіла, чи можуть закрити "Квартал".

"Усе може бути, звичайно. Я не згодна з якимись скандальними ситуаціями. Мені здається, все ж таки, що не було чогось прям такого, щоб аж закривати Квартал. Але безумовно час іде і все має свій логічний кінець. Сподіваюся, що він настане нескоро", - сказала вона.