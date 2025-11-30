Ірина Сопонару про можливе закриття "Кварталу 95": "У всього є логічний кінець"

Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару висловилася щодо майбутнього студії "Квартал 95" та змін у підході до гумору в команді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки у подкасті "Плітки Великого Міста".

Чи будуть закривати "Квартал 95"?

Нещодавно студія "Квартал 95" опинилася в центрі скандалу після заяви на тлі інформації про ймовірну причетність одного зі співвласників - бізнесмена Тимура Міндіча - до корупційної справи в енергетичній сфері.

Коментуючи можливість припинення існування проєкту, Ірина зазначила, що допускає будь-який розвиток подій, але не бачить для цього радикальних підстав.

"Усе може бути, звичайно. Я не згодна з якимись скандальними ситуаціями. Мені здається, все ж таки, що не було чогось прям такого, щоб аж закривати Квартал. Але безумовно час іде і все має свій логічний кінець. Сподіваюся, що він настане нескоро", - сказала Сопонару.

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Окремо знаменитість поділилася, як за останні роки змінився підхід до жартів усередині команди та ставлення до чутливих тем.

"Завжди всі жарти фільтрувалися, тому що є таке поняття як редактура. Це нормальне поняття на всіх каналах. Так, дійсно, ми самі зараз намагаємося більше аналізувати. Це теж до теми табу, бути більш чутливими до болю населення і до наших проблем і десь із більшим розумінням ставитися до того, як люди можуть відреагувати. Тому що ми ніколи не ставимо собі за мету когось образити", - пояснила Ірина.

Вона підкреслила, що головна ціль гумористів - не провокація, а підтримка настрою глядачів у складний час.

"Наша основна мета, навпаки, розвеселити. Тому, коли це відбувається, ми всі справді дуже сильно засмучуємося, тому що ніхто не хотів нікого образити. І це зазвичай якась випадковість", - додала акторка.

Також вона розповіла, що всередині колективу активно обговорюють кожен сумнівний жарт.

"Тому, так, зараз ми намагаємося більше слідкувати. Якщо комусь некомфортно говорити якийсь жарт, ми завжди можемо про це поговорити, обговорити, і дійти якогось спільного знаменника", - резюмувала артистка.

Скандали "Кварталу"

Студію "Квартал 95" свого часу створив Володимир Зеленський ще до того, як очолив державу.

Саме участь у проєктах студії, зокрема політичні пародії на українських та світових лідерів, принесла йому шалену популярність серед глядачів.

Після обрання Зеленського президентом гумористи почали обережніше працювати з політичними темами.

Втім, попри це, "Квартал" і надалі неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів через жарти, які суспільство вважало недоречними або образливими.

Зокрема, торік хвилю обурення викликала новорічна пародія на переселенку зі Скадовська, яка намагалася розмовляти українською, але плуталася у словах.

"Квартал 95" потрапив у скандал через жарт про переселенку зі Скадовська (скріншот)

Пізніше студію знову розкритикували за номер про керівника Рівненського ТЦК, що став героєм вірусного відео через поцілунки з підлеглими.

Глядачі тоді зауважили, що висміювати військових неприйнятно, а також побачили в номері прояви сексизму.

Подібні скандали траплялися й раніше. Студії неодноразово дорікали за виступи, у яких експрезидента Віктора Ющенка називали "сеньйором Голодомором", Томос - "термосом", а Україну - "повією".

У відповідь на критику представники "Кварталу" зазвичай пояснювали, що йдеться лише про гумор, а сприйняття жартів у всіх різне.

Останній резонансний скандал виник нещодавно. НАБУ та САП розслідують масштабну корупційну схему з "відкатами" у державному "Енергоатомі" на суму близько 100 мільйонів доларів.

Серед фігурантів справи називають бізнесмена Тимура Міндіча - співвласника "Кварталу 95" та давнього знайомого президента.

Тімур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95" (фото з відкритих джерел)

Після того як стало відомо про підготовку підозри, Міндіч виїхав за кордон і публічно ситуацію не коментував.

Сама ж студія заявила, що всі події навколо бізнесмена жодним чином не пов’язані з її діяльністю, контентом чи командою.

У "Кварталі" наголосили на своїй багаторічній роботі, регулярній допомозі Збройним силам України та підкреслили, що студія - це не окрема людина, а великий колектив і бренд, який існує понад два десятиліття.