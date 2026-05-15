UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Титульний шанс Чухаджяна: де та коли сьогодні дивитися бій українця за статус претендента IBF

17:31 15.05.2026 Пт
2 хв
Перемога гарантує нашому боксеру вихід на фінальний двобій за повноцінний титул у своєму дивізіоні
aimg Андрій Костенко
Карен Чухаджян на зважуванні перед боєм (фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)

Сьогодні, 15 травня, у німецькому Мангаймі український боксер Карен Чухаджян проведе один із найважливіших поєдинків у своїй кар'єрі. На SAP Arena він зустрінеться з ірландцем Педді Донованом у фінальному елімінаторі за версією IBF. Перемога відкриє українцю прямий шлях до чемпіонського бою.

Статус бою: квиток до еліти

Для 30-річного Чухаджяна (26-3, 14 КО) цей бій – можливість остаточно закріпитися в топі дивізіону. Після двох поразок в чемпіонських протистояннях від зіркового Джарона Енніса, українець зумів системно відновити позиції, здобувши дві переконливі перемоги поспіль.

Зокрема, у жовтні 2025 року Чухаджян ефектно нокаутував представника Аргентини Хоеля Маркоса Мафауда. Цей тріумф дозволив українському боксеру до наявного звання інтернаціонального чемпіона WBO додати ще й титул IBF International.

Натомість 27-річний Педді Донован (14-2, 11 КО) виходить на ринг після двох суперечливих поразок від чинного чемпіона Льюїса Крокера. Попри невдачі, IBF залишила ірландця у рейтингу, давши йому ще один шанс пробитися до титулу.

Саме Крокер (22-0, 11 КО) зараз володіє чемпіонським поясом IBF, тож переможець пари Чухаджян – Донован вийде на бій проти непереможеного чемпіона.

Фаворит та прогнози

Напередодні бою боксери пройшли офіційну процедуру зважування, продемонструвавши ідеальну форму та однакову вагу:

  • Карен Чухаджян – 66,5 кг
  • Педді Донован – 66,5 кг

Обидва атлети вклалися в ліміт напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Фахівці у протистоянні віддають перевагу українцю. Перевагами Карена вважають вищу технічну майстерність, варіативність у ринзі та "домашні" умови турніру, який організовує його команда.

Ірландець же є небезпечним шульгою з потужним ударом (79% нокаутів), що робить його вкрай ризикованим суперником до останньої секунди бою.

Де дивитися бій

Вечір боку в Мангаймі організовує компанія Ringside Zone. В Україні пряма трансляція буде доступна на стрімінговій платформі DAZN.

Початок трансляції – 15 травня о 22:05 за київським часом. Вихід головних героїв на ринг: орієнтовно після 23:30.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс