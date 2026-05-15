Титульний шанс Чухаджяна: де та коли сьогодні дивитися бій українця за статус претендента IBF

Статус бою: квиток до еліти

Для 30-річного Чухаджяна (26-3, 14 КО) цей бій – можливість остаточно закріпитися в топі дивізіону. Після двох поразок в чемпіонських протистояннях від зіркового Джарона Енніса, українець зумів системно відновити позиції, здобувши дві переконливі перемоги поспіль.

Зокрема, у жовтні 2025 року Чухаджян ефектно нокаутував представника Аргентини Хоеля Маркоса Мафауда. Цей тріумф дозволив українському боксеру до наявного звання інтернаціонального чемпіона WBO додати ще й титул IBF International.

Натомість 27-річний Педді Донован (14-2, 11 КО) виходить на ринг після двох суперечливих поразок від чинного чемпіона Льюїса Крокера. Попри невдачі, IBF залишила ірландця у рейтингу, давши йому ще один шанс пробитися до титулу.

Саме Крокер (22-0, 11 КО) зараз володіє чемпіонським поясом IBF, тож переможець пари Чухаджян – Донован вийде на бій проти непереможеного чемпіона.

Фаворит та прогнози

Напередодні бою боксери пройшли офіційну процедуру зважування, продемонструвавши ідеальну форму та однакову вагу:

Карен Чухаджян – 66,5 кг

Педді Донован – 66,5 кг

Обидва атлети вклалися в ліміт напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Фахівці у протистоянні віддають перевагу українцю. Перевагами Карена вважають вищу технічну майстерність, варіативність у ринзі та "домашні" умови турніру, який організовує його команда.

Ірландець же є небезпечним шульгою з потужним ударом (79% нокаутів), що робить його вкрай ризикованим суперником до останньої секунди бою.

Де дивитися бій

Вечір боку в Мангаймі організовує компанія Ringside Zone. В Україні пряма трансляція буде доступна на стрімінговій платформі DAZN.

Початок трансляції – 15 травня о 22:05 за київським часом. Вихід головних героїв на ринг: орієнтовно після 23:30.