Титульный шанс Чухаджяна: где и когда сегодня смотреть бой украинца за статус претендента IBF

Статус боя: билет в элиту

Для 30-летнего Чухаджяна (26-3, 14 КО) этот бой - возможность окончательно закрепиться в топе дивизиона. После двух поражений в чемпионских противостояниях от звездного Джарона Энниса, украинец сумел системно восстановить позиции, одержав две убедительные победы подряд.

В частности, в октябре 2025 года Чухаджян эффектно нокаутировал представителя Аргентины Хоэля Маркоса Мафауда. Этот триумф позволил украинскому боксеру к имеющемуся званию интернационального чемпиона WBO добавить еще и титул IBF International.

В то же время 27-летний Пэдди Донован (14-2, 11 КО) выходит на ринг после двух противоречивых поражений от действующего чемпиона Льюиса Крокера. Несмотря на неудачи, IBF оставила ирландца в рейтинге, дав ему еще один шанс пробиться к титулу.

Именно Крокер (22-0, 11 КО) сейчас владеет чемпионским поясом IBF, поэтому победитель пары Чухаджян - Донован выйдет на бой против непобежденного чемпиона.

Фаворит и прогнозы

Накануне боя боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, продемонстрировав идеальную форму и одинаковый вес:

Карен Чухаджян - 66,5 кг

Пэдди Донован - 66,5 кг

Оба атлета уложились в лимит полусреднего веса (до 66,7 кг).

Специалисты в противостоянии отдают предпочтение украинцу. Преимуществами Карена считают более высокое техническое мастерство, вариативность в ринге и "домашние" условия турнира, который организует его команда.

Ирландец же является опасным левшой с мощным ударом (79% нокаутов), что делает его крайне рискованным соперником до последней секунды боя.

Где смотреть бой

Вечер бока в Мангайме организовывает компания Ringside Zone. В Украине прямая трансляция будет доступна на стриминговой платформе DAZN.

Начало трансляции - 15 мая в 22:05 по киевскому времени. Выход главных героев на ринг: ориентировочно после 23:30.