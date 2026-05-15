Ринг серед пісків: з'явилися перші кадри унікальної арени для бою Усик – Верховен (відео)

15:46 15.05.2026 Пт
3 хв
Масштабний вечір боксу Glory in Giza відбудеться вже наступного тижня прямо біля підніжжя стародавніх пірамід
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик та Ріко Верховен зійдуться в суперпоєдинку вже за тиждень (фото: Getty Images)
Підготовка до історичного поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном вийшла на фінішну пряму. В єгипетській Гізі вже повним ходом йде будівництва унікальної спортивної локації для події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу The Ring.

Перші кадри будівництва арени

Організатори обіцяють не лише спортивне видовище, а й справжній візуальний трилер на тлі одного з семи чудес світу. На кадрах, поширених The Ring, видно процес монтажу тимчасових трибун та рингу, які розташовані безпосередньо навпроти піраміди Хеопса.

Будівельні роботи тривають цілодобово, щоб встигнути підготувати майданчик до 23 травня.

Очікується, що вечір боксу стане однією з наймасштабніших подій у світі єдиноборств за останні роки через унікальність локації, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Що відомо про бій: дата, місце та статус

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).

Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату