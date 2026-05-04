Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід
У Єгипті стартував продаж квитків на грандіозне боксерське шоу Glory in Giza, головною подією якого стане бій чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Суперником українця стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ring.
Де та коли відбудеться бій
Поєдинок заплановано на 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Ринг встановлять безпосередньо поблизу легендарних пірамід, що зробить подію однією з найбільш видовищних у світі боксу.
Бій пройде під егідою WBC як добровільний захист титулу українця. Окрім поясу WBC, на кону стоятиме титул журналу The Ring у надважкій вазі.
Олександр Усик та Ріко Верховен на першій прес-конференції перед боєм (фото: x.com/ringmagazine)
Ціни на квитки
Організатори оголосили вартість відвідування шоу. У єгипетській валюті ціни виміряються тисячами місцевих фунтів, але насправді – вони є досить демократичними і варіюються залежно від розташування на трибунах:
- Верхні трибуни (найдоступніші): 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 500 гривень або 30 євро).
- Нижні трибуни: 3 800 єгипетських фунтів (приблизно 2 600 гривень або 50 євро).
- Преміум-трибуни (найдорожчі місця): 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 000 гривень або 80 євро).
Програма вечора боксу
Точний час виходу Усика на ринг поки не оголошений, проте очікується, що основний кард шоу розпочнеться близько 19:00 за київським часом.
В межах вечора боксу відбудуться й інші знакові поєдинки:
- Гамза Шираз (Велика Британія) та Алем Бегіч (Німеччина) поборються за вакантний титул чемпіона світу WBO у суперсередній вазі.
- Шахрам Гіясов (Узбекистан) та Джек Кеттеролл (Велика Британія) оспорять пояс WBA Regular у напівсередній категорії.
- Річард Торрез (США) та Френк Санчес (Куба) визначать претендента по лінії IBF у надважкій вазі.
Всього в андеркарді головного шоу заплановано сім боїв.
Раніше ми повідомили, що саудівський інвестор висунув дивну умову для мегафайту Ф'юрі – Джошуа.