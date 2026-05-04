ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід

12:42 04.05.2026 Пн
2 хв
Олександр Усик захищатиме свої титули проти нідерландського гіганта Ріко Верховена
aimg Андрій Костенко
Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід Олександр Усик (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Єгипті стартував продаж квитків на грандіозне боксерське шоу Glory in Giza, головною подією якого стане бій чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Суперником українця стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ring.

Читайте також: Усик змінює курс: як саудівські гроші вплинуть на фінальні плани чемпіона

Де та коли відбудеться бій

Поєдинок заплановано на 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Ринг встановлять безпосередньо поблизу легендарних пірамід, що зробить подію однією з найбільш видовищних у світі боксу.

Бій пройде під егідою WBC як добровільний захист титулу українця. Окрім поясу WBC, на кону стоятиме титул журналу The Ring у надважкій вазі.

Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід

Олександр Усик та Ріко Верховен на першій прес-конференції перед боєм (фото: x.com/ringmagazine)

Ціни на квитки

Організатори оголосили вартість відвідування шоу. У єгипетській валюті ціни виміряються тисячами місцевих фунтів, але насправді – вони є досить демократичними і варіюються залежно від розташування на трибунах:

  • Верхні трибуни (найдоступніші): 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 500 гривень або 30 євро).
  • Нижні трибуни: 3 800 єгипетських фунтів (приблизно 2 600 гривень або 50 євро).
  • Преміум-трибуни (найдорожчі місця): 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 000 гривень або 80 євро).

Програма вечора боксу

Точний час виходу Усика на ринг поки не оголошений, проте очікується, що основний кард шоу розпочнеться близько 19:00 за київським часом.

В межах вечора боксу відбудуться й інші знакові поєдинки:

  • Гамза Шираз (Велика Британія) та Алем Бегіч (Німеччина) поборються за вакантний титул чемпіона світу WBO у суперсередній вазі.
  • Шахрам Гіясов (Узбекистан) та Джек Кеттеролл (Велика Британія) оспорять пояс WBA Regular у напівсередній категорії.
  • Річард Торрез (США) та Френк Санчес (Куба) визначать претендента по лінії IBF у надважкій вазі.

Всього в андеркарді головного шоу заплановано сім боїв.

Раніше ми повідомили, що саудівський інвестор висунув дивну умову для мегафайту Ф'юрі – Джошуа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс Олександр Усик
Новини
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги