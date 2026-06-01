Тищенко зізнався, чому не бачиться з 9-річним сином після розлучення

Народний депутат Микола Тищенко, який у 2024 році розлучився з дружиною Аллою Барановською, розповів, у яких стосунках нині перебуває з колишньою обраницею. Також він прокоментував, як зараз спілкується з їхнім сином Давидом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика для програми "Тур зірками".

За словами нардепа, він намагається зберігати нормальну комунікацію з колишніми дружинами.

Тищенко наголосив, що для нього це важливо передусім через дітей.

"Я з усіма своїми ексдружинами майже в гарних стосунках, як будь-яка доросла, вже сформована людина. Всім раджу бути в гарних стосунках з ексдружинами, тому що діти мають рости в любові", - сказав нардеп.

Водночас політик зізнався, що нині не має можливості часто бачитися із сином Давидом.

Микола Тищенко із молодшим сином (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

За словами Миколи, дитина живе не в Києві, тоді як його робота зараз переважно пов’язана зі столицею.

"Складно спілкуватися, бо він живе не в Києві. В мене сьогодні багато роботи пов'язаної саме з Києвом. Якщо є можливість - бачимось. Зараз такої можливості немає", - пояснив Тищенко.

Разом із тим він запевнив, що сплачує аліменти на сина.

Що відомо про розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської

Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися наприкінці 2016 року. Згодом у пари народився син Давид, якому в лютому цього року виповнилося 9 років.

Подружжя прожило разом близько семи років. У листопаді 2023 року Тищенко та Барановська подали на розлучення, а у 2024 році офіційно припинили шлюб.

Раніше Тищенко пояснював, що однією з причин розриву стало те, що вони з Аллою фактично жили в різних місцях.

Микола Тищенко з колишньою дружиною (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

За його словами, Барановська перебуває не в Києві, тоді як він працює у столиці, тому вести спільний побут і зберігати сімейне життя стало складно.

Після появи новин про розлучення у медіа також припускали, що воно могло бути фіктивним. Сам Тищенко ці чутки заперечував.