Олена Тополя розповіла, чи спілкується з екс-чоловіком

Українська співачка Олена Тополя розповіла, як після розлучення спілкується з колишнім чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Артистка зізналася, що вони з Тарасом підтримують контакт і разом вирішують питання, які стосуються їхніх трьох дітей.

За словами Олени, після завершення 12-річного шлюбу їм із Тарасом вдалося зберегти нормальну комунікацію заради родини.

У побутових питаннях та догляді за дітьми співачці також допомагає няня.

Під час розмови ведуча поцікавилася, як артистка поєднує роботу з вихованням трьох дітей і чи бере Тарас участь у щоденних справах - зокрема поїздках до школи, садочка та на гуртки.

"Допомагає. І няня у нас є", - відповіла співачка.

Олена Тополя з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена додала, що чіткого графіка, за яким вони з колишнім чоловіком ділять обов’язки, немає.

За її словами, усе залежить від зайнятості та можливостей кожного з них у конкретний день.

"Просто списуємося, коли хто може – і все. Коли мені не потрібна допомога, я сама все встигаю", - зазначила артистка.

Співачка також підтвердила, що Тарас Тополя і сам проявляє ініціативу - може написати та запропонувати допомогу з дітьми.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Тарас та Олена Тополі повідомили про розлучення після 12 років шлюбу.

Тоді експодружжя наголошувало, що це рішення було спільним і зваженим.

Головним пріоритетом після розриву вони називали дітей.

Артисти заявляли, що й надалі залишатимуться партнерами у питаннях виховання та нестимуть спільну відповідальність за їхній добробут.

Після розлучення колишнє подружжя також вирішило майнові питання.

Квартира, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, залишилася Олені та дітям. Автомобілем, який пара придбала у 2023 році, вони користуються спільно.