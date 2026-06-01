Тищенко признался, почему не видится с 9-летним сыном после развода

Народный депутат Николай Тищенко, который в 2024 году развелся с женой Аллой Барановской, рассказал, в каких отношениях он сейчас находится со своей бывшей супругой. Также он прокомментировал, как сейчас общается с их сыном Давидом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью политика для программы "Тур зірками".

По словам нардепа, он пытается сохранять нормальную коммуникацию с бывшими женами.

Тищенко подчеркнул, что для него это важно прежде всего из-за детей.

"Я со всеми своими экс-супругами почти в хороших отношениях, как любой взрослый, уже сформированный человек. Всем советую быть в хороших отношениях с экс-супругами, потому что дети должны расти в любви", - сказал нардеп.

В то же время политик признался, что сейчас не имеет возможности часто видеться с сыном Давидом.

Николай Тищенко с младшим сыном (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

По словам Николая, ребенок живет не в Киеве, тогда как его работа сейчас преимущественно связана со столицей.

"Сложно общаться, потому что он живет не в Киеве. У меня сегодня много работы связанной именно с Киевом. Если есть возможность - видимся. Сейчас такой возможности нет", - пояснил Тищенко.

Вместе с тем он заверил, что платит алименты на сына.

Что известно о разводе Николая Тищенко и Аллы Барановской

Николай Тищенко и Алла Барановская поженились в конце 2016 года. Впоследствии у пары родился сын Давид, которому в феврале этого года исполнилось 9 лет.

Супруги прожили вместе около семи лет. В ноябре 2023 года Тищенко и Барановская подали на развод, а в 2024 году официально прекратили брак.

Ранее Тищенко объяснял, что одной из причин разрыва стало то, что они с Аллой фактически жили в разных местах.

Николай Тищенко с бывшей женой (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

По его словам, Барановская находится не в Киеве, тогда как он работает в столице, поэтому вести совместный быт и сохранять семейную жизнь стало сложно.

После появления новостей о разводе в медиа также предполагали, что он мог быть фиктивным. Сам Тищенко эти слухи отрицал.