Не тільки Путін і "Газпром": хто насправді стоїть за поверненням РФ у дзюдо

"Російський слід" та роль Візера

За словами Дуброви, ситуація наразі складається не на користь України. Світова федерація на чолі з Маріусом Візером ще в червні 2022 року повернула агресорів у нейтральному статусі, а пізніше дозволила виступати під власним прапором.

"Вони прикриваються гаслом «давайте будувати мости, а не стіни», щоб спортсмени змагалися на татамі, а не вбивали один одного", - зазначає Дуброва.

На думку функціонера, за таким рішенням стоїть не стільки фінансове, скільки іміджеве лобі. Він нагадав, що Володимир Путін тривалий час був почесним президентом Світової федерації дзюдо а до 2014 року основними спонсорами організації були "Газпром", "Роснефть" та "ВТБ Банк".

Крім того, в РФ проводилося багато змагань: чемпіонати світу, Гран-Прі.

"Думаю, всі ці контакти все одно залишилися, незважаючи на санкції. Свого часу Маріус Візер був частиною Росконгресу - організації, яка просуває наративи про примирення та "спорт поза політикою", - наголосив спортивний директор ФДУ.

Він припускає, що "всі ці контакти і зв’язки тривають поза спортом".

"Нинішній президент Федерації дзюдо Росії, Сергій Соловейчик, він же був президентом Європейського союзу дзюдо до 2022 року. Всі ці контакти нікуди не поділися", - додав Дуброва.

Як у світовому дзюдо ігнорують протести України

Українська сторона намагалася вплинути на IJF через численні звернення, проте у відповідь отримувала лише розмиті формулювання про те, що всі атлети є членами "дзюдоїстської спільноти".

"Якщо порахувати ту кількість листів, яку ми написали на світову Федерацію щодо допуску росіян… Але реакції було нуль. Або відповідь, що всі спортсмени – члени світової дзюдоїстської спільноти. Розмиті відповіді отримували", - розповів Дуброва.

Це змусило Україну вдатися до радикальних кроків - бойкотів.

"Федерація дзюдо України ухвалювала рішення не їхати на змагання, щоб був хоч якийсь протест. Їхати та виступати тоді було безглуздо. Так ми бодай показали світовій спільноті, що не згодні із таким рішенням… На мою думку, наш перший бойкот був найбільш ефективним. Нас тоді підтримували й інші країни", - пояснив Дуброва.

Зокрема, через допуск росіян у 2023 році українська збірна була змушена пропустити чемпіонат світу в Катарі.

Разом з тим, у деяких питанням Світова Федерація підтримує Україну.

"Коли ми звертаємося по допомогу, потрібні татамі, кімоно, ще якісь речі, нам ніколи не відмовляють, йдуть на зустріч", - розповів представник ФДУ.

Нові правила участі та Grand Slam у Парижі

Попри складну ситуацію, Україна продовжує боротьбу за ліцензії. Наразі норми участі в турнірах, де присутні росіяни, дещо пом'якшені.

"Можна брати участь, якщо це чемпіонати світу, Європи або Олімпійська кваліфікація, то Федерація з листом звертається до Міністерства, пише обгрунтування, для чого ця поїздка. Потім спеціальна комісія розглядає це звернення і ухвалює рішення", - говорить функціонер.

За такою схемою збірна готується до престижного турніру Grand Slam у Парижі, який відбудеться 7-8 лютого. Хоча представники РФ наразі не заявилися, Дуброва зазначає, що час для їхньої реєстрації ще є.