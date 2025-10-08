"Просто мовчав": Лірник зізнався, чи вважає себе зрадником і чи повернеться в Україну

Український комік, сценарист і телеведучий Антон Лірник розповів про своє ставлення до критики на свою адресу, звинувачень у зраді та плани повернутися в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гумориста Аліні Доротюк.

"Я не зрадник і нікого не зраджував"

Лірник зазначив, що розуміє, чому в Україні багато хто ставиться до нього критично, але водночас не погоджується із тими, хто вважає його ворогом.

"Ну, я її розумію і не розумію цього. Тобто, в якомусь філософському змісті - не розумію. Але я можу логічно зрозуміти, звідки це йде", - пояснив артист.

За словами коміка, під час початку повномасштабного вторгнення він не робив публічних заяв і не записував звернень до суспільства, через що, на його думку, інформаційна картина була викривлена.

Антон Лірник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

"На початку повномасштабного вторгнення, коли почалась інформаційна кампанія проти мене, я не відповідав, не записував звернень. Тому це була однобічна гра - про мене писали, що хотіли, а я не відповідав. Мабуть, тому й стався перекос, мене звинувачували у всіх гріхах, а я просто мовчав. Мені було дуже прикро, але не хотілося вступати в цю дискусію", - зізнався комік.

Він також прокоментував твердження колег, які відкрито називають його зрадником.

"Мені це не подобається, звісно, бо я нікого не зраджував, нічого не зраджував і нікому нічого не продавав. Тому я це не приймаю. Я не зрадник і не бачу дуже потужних аргументів на користь того, що я зрадник", - заявив артист.

"Я хотів би жити в Києві"

Попри тривале перебування за кордоном, Антон не приховує бажання повернутися до України.

"Так, звісно, я хотів би жити в Києві, коли-небудь. Я планую. Я не знаю, чим я там буду займатися, яка буде в мене робота, але я і тут не знаю, чим займаюся в Іспанії - яка різниця. Так, дійсно, я мрію про це", - поділився комік.

Він також розповів, що будинок, який родина залишила в Україні, уже продано.

"Ні, вже ні. Ми ще якийсь час думали, що повернемося. Але коли пройшло два роки, зрозуміли, що треба їхати в Іспанію, щоб дати освіту молодшій доньці. То ми його продали, щоб мати гроші на переїзд і навчання доньки", - пояснив Лірник.

Що відомо про Антона Лірника

Антон Лірник став відомим завдяки участі у популярному гумористичному проєкті "Дует імені Чехова", який був частиною Comedy Club Ukraine.

Після успіху на українському телебаченні він разом із партнером Андрієм Молочним почав активно виступати в Росії - дует запрошували до різних шоу та розважальних програм, що поступово закріпило їхню присутність у російському медіапросторі.

Навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році, гуморист продовжував співпрацю з російськими проєктами, що викликало різку реакцію серед української аудиторії.

Попри це, комік знімався й в Україні - зокрема, був суддею одного із сезонів популярного шоу "Ліга сміху".

Антон Лірник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він записав звернення до Путіна з проханням допомогти евакуювати мешканців Волновахи, яка зазнала нищівних обстрілів.

Проте у відео він звернувся до диктатора словами "Володимир Володимирович", що багато українців сприйняли як прояв лояльності до агресора.

Згодом артист залишив Росію - спочатку переїхав до Туреччини, а потім оселився в Іспанії.

21 лютого Міністерство юстиції РФ внесло Лірника до свого реєстру "іноземних агентів", позначивши його як фігуранта, що нібито веде "діяльність, спрямовану проти інтересів Росії".