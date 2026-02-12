"Тепер офіційно". Фіналістка "Холостяка" підтвердила стосунки з відомим співаком (фото)

Фіналістка "Холостяка" Анастасія Половинкіна пролила світло на чутки щодо особистого життя. Вона опублікувала фото зі співаком Віталієм Островським (OSTROVSKYI) та зробила зізнання, на яке фани чекали місяцями.

Більше цікавого: Половинкіна розкрила правду про близькість з Цимбалюком

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Половинкіної.

Половинкіна та OSTROVSKYI разом чи ні

Фіналістка романтичного реаліті-шоу та відомий співака офіційно підтвердили чутки про свої стосунки. У спільному дописі вони продемонстрували близькість.

"Тепер офіційно", - йдеться у підписі, який супроводжує романтичне фото.

На знімку Віталій тримає Настю на руках. Вони ніжно притуляються одне до одного та розпливаються в усмішці.

Половинкіна та OSTROVSKYI (фото: instagram.com/polovynkina)

Як відреагували в мережі

Підписники та близькі почали вітати пару та бажати їм щастя.

"Ну нарешті".

"Гідна жінка достається тільки гідному чоловікові".

"Гарна пара. Щастя вам".

"Ви реально схожі".

"Найкрасивіша пара".

"Ви дуже підходите одне одному".

Що відомо про стосунки фіналістки "Холостяка"

Раніше в мережі підозрювали, що Половинкіна та OSTROVSKYI разом. Вони часто з'являлися в соцмережах одне одного, особливо після участі дівчини в проєкті.

Спочатку здавалося, що між ними лише дружба, але вже згодом стало зрозуміло, що може бути дещо більше. Зокрема пару заскочили за поцілунками під час відпочинку в Буковелі.

Варто зазначити, що Настя та Віталій не поспішали коментувати чи спростовувати чутки. Нещодавно Половинкіна в інтерв'ю Ксенії Щербач зізналася, що не готова говорити про особите.

"Я вже говорила, що ми з ним спілкувалися до проєкту. Зараз також спілкуємося. Наразі я поки не коментую все, що відбувається в моєму особистому житті. І це мене навчив робити проєкт "Холостяк", бо я там вже накоментувалася на всю країну", - поділилася вона.