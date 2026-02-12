"Теперь официально". Финалистка "Холостяка" подтвердила отношения с известным певцом (фото)
Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина пролила свет на слухи о личной жизни. Она опубликовала фото с певцом Виталием Островским (OSTROVSKYI) и сделала признание, которого фаны ждали месяцами.
Половинкина и OSTROVSKYI вместе или нет
Финалистка романтического реалити-шоу и известный певец официально подтвердили слухи о своих отношениях. В совместной публикации они продемонстрировали близость.
"Теперь официально", - говорится в подписи, которую сопровождает романтическое фото.
На снимке Виталий держит Настю на руках. Они нежно прижимаются друг к другу и расплываются в улыбке.
Половинкина и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/polovynkina)
Как отреагировали в сети
Подписчики и близкие начали поздравлять пару и желать им счастья.
- "Ну наконец-то".
- "Достойная женщина достается только достойному мужчине".
- "Хорошая пара. Счастья вам".
- "Вы реально похожи".
- "Самая красивая пара".
- "Вы очень подходите друг другу".
Что известно об отношениях финалистки "Холостяка"
Ранее в сети подозревали, что Половинкина и OSTROVSKYI вместе. Они часто появлялись в соцсетях друг друга, особенно после участия девушки в проекте.
Сначала казалось, что между ними только дружба, но уже потом стало понятно, что может быть нечто большее. В частности пару застали за поцелуями во время отдыха в Буковеле.
Стоит отметить, что пара не спешила подтверждать или опровергать слухи. Недавно Половинкина в интервью Ксении Щербач призналась, что не готова говорить о личном.
"Я уже говорила, что мы с ним общались до проекта. Сейчас также общаемся. Сейчас я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И это меня научил делать проект "Холостяк", потому что я там уже накомментировала на всю страну", - поделилась она.
