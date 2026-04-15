Тектонічний зсув у шахах: 20-річний вундеркінд переписав історію і готується до битви за корону

Історичний рекорд на Кіпрі

Сіндаров гарантував собі перше місце за тур до завершення змагань. У 13-му турі він зіграв унічию з нідерландцем Анішем Гірі, ставши недосяжним для переслідувачів. Проте головна сенсація полягає в іншому: узбекистанець став першим шахістом в історії сучасного формату Турніру претендентів (з 2013 року), який здобув 6 перемог в одному розіграші.

Досі найвищим досягненням було 5 перемог: такий результат показували легендарний Магнус Карлсен, а також – Ян Непомнящий та Фабіано Каруана. 20-річний Сіндаров перевершив даний результат, не програвши на турнірі жодної партії.

Наймолодший фінал в історії

Завдяки цьому тріумфу світ побачить найбільш юний матч за шахову корону за всі часи. Суперником Сіндарова стане чинний чемпіон світу – 19-річний індієць Доммараджу Гукеш. Вперше вік обох учасників матчу за корону не перевищує 20 років.

Також вдруге поспіль (та вдруге в історії) титул чемпіона світу між собою розіграють два представники Азії. У 2024 році Гукеш переграв за титул китайця Діна Ліженя.

Дату та місце проведення матчу за звання чемпіона світу між Сіндаровим та Гукешем ФІДЕ повідомить згодом.

Сіндаров на момент участі в Турнірі претендентів-2026 посідав п'яте місце в світовому рейтингу, маючи в своєму активі 2775,5 очка. Лідером залишається норвежець Карлсен (2840 очок).

Скільки заробив тріумфатор

Окрім права на чемпіонський матч, успіх на Кіпрі приніс Сіндарову солідні призові. На додачу до фіксованої виплати у 70 тисяч євро за перемогу, він отримає по 5 тисяч євро за кожні пів очка. Таким чином, його сумарний гонорар за турнір уже перевищив 95 тисяч євро.

Сіндаров, який став гросмейстером у 12 років, продовжує свій стрімкий злет. Після перемоги на Шаховій олімпіаді-2022 та Кубку світу-2025 він отримав шанс здобути корону чемпіона світу.