Тектонічний зсув у шахах: 20-річний вундеркінд переписав історію і готується до битви за корону

20-річний гросмейстер з Узбекистану Жавохір Сіндаров став тріумфатором Турніру претендентів, що завершується на Кіпрі. Молодий шахіст не просто здобув право на матч за титул чемпіона світу, а зробив це, встановивши абсолютний рекорд, який не вдавалося підкорити жодному видатному гравцю сучасності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).
Сіндаров гарантував собі перше місце за тур до завершення змагань. У 13-му турі він зіграв унічию з нідерландцем Анішем Гірі, ставши недосяжним для переслідувачів. Проте головна сенсація полягає в іншому: узбекистанець став першим шахістом в історії сучасного формату Турніру претендентів (з 2013 року), який здобув 6 перемог в одному розіграші.
Досі найвищим досягненням було 5 перемог: такий результат показували легендарний Магнус Карлсен, а також – Ян Непомнящий та Фабіано Каруана. 20-річний Сіндаров перевершив даний результат, не програвши на турнірі жодної партії.
Завдяки цьому тріумфу світ побачить найбільш юний матч за шахову корону за всі часи. Суперником Сіндарова стане чинний чемпіон світу – 19-річний індієць Доммараджу Гукеш. Вперше вік обох учасників матчу за корону не перевищує 20 років.
Також вдруге поспіль (та вдруге в історії) титул чемпіона світу між собою розіграють два представники Азії. У 2024 році Гукеш переграв за титул китайця Діна Ліженя.
Дату та місце проведення матчу за звання чемпіона світу між Сіндаровим та Гукешем ФІДЕ повідомить згодом.
Сіндаров на момент участі в Турнірі претендентів-2026 посідав п'яте місце в світовому рейтингу, маючи в своєму активі 2775,5 очка. Лідером залишається норвежець Карлсен (2840 очок).
Окрім права на чемпіонський матч, успіх на Кіпрі приніс Сіндарову солідні призові. На додачу до фіксованої виплати у 70 тисяч євро за перемогу, він отримає по 5 тисяч євро за кожні пів очка. Таким чином, його сумарний гонорар за турнір уже перевищив 95 тисяч євро.
Сіндаров, який став гросмейстером у 12 років, продовжує свій стрімкий злет. Після перемоги на Шаховій олімпіаді-2022 та Кубку світу-2025 він отримав шанс здобути корону чемпіона світу.
