Шахова корона стає ближчою: неймовірний поворот у кар'єрі Анни Музичук

Українська гросмейстерка Анна Музичук офіційно включена до складу учасниць Турніру претенденток ФІДЕ 2026 року. Вона замінить індійську шахістку Гампі Конеру, яка несподівано знялася зі змагань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіціний сайт Міжнародної шахової федерації.

Турнір претенденток: де і коли відбудеться

Турнір відбудеться на Кіпрі у період з 28 березня по 16 квітня. Цей престижний захід збере вісім найсильніших шахісток планети, які протягом трьох тижнів виборюватимуть право кинути виклик чинній чемпіонці світу - китаянці Цзюй Веньцзюнь.

Переможниця турніру на Кіпрі визначиться за підсумками двоколової системи та отримає пряму путівку до матчу за шахову корону.

До слова, Веньцзюнь вважається однією з найсильніших чемпіонок в історії, оскільки вже п'ять разів успішно захищала свій титул у класичних шахах.

Несподівана ротація перед стартом

Індійська шахістка Гампі Конеру офіційно відкликала свою заявку на участь у Турнірі претенденток.



Своє рішення вона пояснила війною в Ірані та нещодавніми ударами "шахедів" по британській авіабазі Акротирі на Кіпрі.

"Жодна подія, якою б важливою вона не була, не може бути пріоритетнішою за особисту безпеку та добробут. Попри надані запевнення, я не почуваюся у повній безпеці за нинішніх обставин. Це болюче, але необхідне рішення, і я залишаюся вірною йому", - написала Конеру у соцмережі Х.

Згідно з регламентом турніру, вакантне місце пропонується наступній шахістці з найвищим рейтингом за результатами серії жіночих турнірів 2024-2025 років, яка ще не мала кваліфікації. Цією учасницею стала українка Анна Музичук.

Для Анни це чергова можливість повернути найвищий титул до України.

Гросмейстерка вже неодноразово демонструвала високі результати на світовому рівні та є однією з найдосвідченіших учасниць майбутнього турніру.

Хто така Анна Музичук

Анна -видатна українська шахістка, міжнародний гросмейстер (2012) та триразова чемпіонка світу. Народилася 1990 року у Львові в родині шахових тренерів.

Вона є універсальною гравчинею, що здобувала світове золото у бліці (2014, 2016) та рапіді (2016), а також титул віцечемпіонки світу з класичних шахів (2017).

У складі збірної України Анна зібрала повний комплект нагород, головною з яких стало золото Шахової олімпіади 2022 року.

Також у її активі срібні та бронзові медалі олімпіад та командних чемпіонатів Європи.

Після десяти років виступів за Словенію (2004-2014), вона повернулася під український прапор, двічі ставала чемпіонкою України та вигравала престижні турніри серії Гран-прі ФІДЕ.

Станом на сьогодні Музичук залишається лідеркою національного рейтингу та входить до топ-10 шахісток світу.

За вагомий внесок у спорт вона нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Анна відома не лише спортивними рекордами, а й принциповою позицією щодо захисту прав жінок, що робить її однією з найвпливовіших фігур у сучасному шаховому світі.