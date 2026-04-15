Тектонический сдвиг в шахматах: 20-летний вундеркинд переписал историю и готовится к битве за корону

Исторический рекорд на Кипре

Синдаров гарантировал себе первое место за тур до завершения соревнований. В 13-м туре он сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири, став недосягаемым для преследователей. Однако главная сенсация заключается в другом: узбекистанец стал первым шахматистом в истории современного формата Турнира претендентов (с 2013 года), который одержал 6 побед в одном розыгрыше.

До сих пор наивысшим достижением было 5 побед: такой результат показывали легендарный Магнус Карлсен, а также - Ян Непомнящий и Фабиано Каруана. 20-летний Синдаров превзошел данный результат, не проиграв на турнире ни одной партии.

Самый молодой финал в истории

Благодаря этому триумфу мир увидит самый юный матч за шахматную корону за все времена. Соперником Синдарова станет действующий чемпион мира - 19-летний индиец Доммараджу Гукеш. Впервые возраст обоих участников матча за корону не превышает 20 лет.

Также второй раз подряд (и второй раз в истории) титул чемпиона мира между собой разыграют два представителя Азии. В 2024 году Гукеш переиграл за титул китайца Дина Лиженя.

Дату и место проведения матча за звание чемпиона мира между Синдаровым и Гукешем ФИДЕ сообщит позже.

Синдаров на момент участия в Турнире претендентов-2026 занимал пятое место в мировом рейтинге, имея в своем активе 2775,5 очка. Лидером остается норвежец Карлсен (2840 очков).

Сколько заработал триумфатор

Кроме права на чемпионский матч, успех на Кипре принес Синдарову солидные призовые. В дополнение к фиксированной выплате в 70 тысяч евро за победу, он получит по 5 тысяч евро за каждые пол-очка. Таким образом, его суммарный гонорар за турнир уже превысил 95 тысяч евро.

Синдаров, который стал гроссмейстером в 12 лет, продолжает свой стремительный взлет. После победы на Шахматной олимпиаде-2022 и Кубке мира-2025 он получил шанс завоевать корону чемпиона мира.