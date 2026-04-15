Тектонический сдвиг в шахматах: 20-летний вундеркинд переписал историю и готовится к битве за корону

20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров стал триумфатором Турнира претендентов, завершающегося на Кипре. Молодой шахматист не просто завоевал право на матч за титул чемпиона мира, а сделал это, установив абсолютный рекорд, который не удавалось покорить ни одному выдающемуся игроку современности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Синдаров гарантировал себе первое место за тур до завершения соревнований. В 13-м туре он сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири, став недосягаемым для преследователей. Однако главная сенсация заключается в другом: узбекистанец стал первым шахматистом в истории современного формата Турнира претендентов (с 2013 года), который одержал 6 побед в одном розыгрыше.
До сих пор наивысшим достижением было 5 побед: такой результат показывали легендарный Магнус Карлсен, а также - Ян Непомнящий и Фабиано Каруана. 20-летний Синдаров превзошел данный результат, не проиграв на турнире ни одной партии.
Благодаря этому триумфу мир увидит самый юный матч за шахматную корону за все времена. Соперником Синдарова станет действующий чемпион мира - 19-летний индиец Доммараджу Гукеш. Впервые возраст обоих участников матча за корону не превышает 20 лет.
Также второй раз подряд (и второй раз в истории) титул чемпиона мира между собой разыграют два представителя Азии. В 2024 году Гукеш переиграл за титул китайца Дина Лиженя.
Дату и место проведения матча за звание чемпиона мира между Синдаровым и Гукешем ФИДЕ сообщит позже.
Синдаров на момент участия в Турнире претендентов-2026 занимал пятое место в мировом рейтинге, имея в своем активе 2775,5 очка. Лидером остается норвежец Карлсен (2840 очков).
Кроме права на чемпионский матч, успех на Кипре принес Синдарову солидные призовые. В дополнение к фиксированной выплате в 70 тысяч евро за победу, он получит по 5 тысяч евро за каждые пол-очка. Таким образом, его суммарный гонорар за турнир уже превысил 95 тысяч евро.
Синдаров, который стал гроссмейстером в 12 лет, продолжает свой стремительный взлет. После победы на Шахматной олимпиаде-2022 и Кубке мира-2025 он получил шанс завоевать корону чемпиона мира.
