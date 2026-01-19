Тарас Тополя про злив приватних відео ексдружини: "Припускаю, кому це потрібно"

Що сказав Тарас Тополя про "злиті" відео Олени

За словами Тараса, він особисто зіткнувся з наслідками злочину - відео надійшли йому на електронну пошту.

"Вчора вночі я отримав лист на пошту з інтимними відео Олени та іншого чоловіка" - повідомив виконавкць.

Музикант окремо акцентував на важливому моменті: на його думку, ці матеріали не можуть бути приводом для осуду співачки, адже їхнє розлучення було офіційним і завершеним у правовому полі.

"Хочу критично акцентувати всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно" - наголосив Тополя.

Олена і Тарас Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Саме тому він підкреслив: Олена мала право будувати нові стосунки і жити так, як вважала за потрібне.

У своїй заяві артист чітко дав зрозуміти, що будь-які спроби стеження, зйомки та шантажу - це злочин, який не має виправдань, особливо коли під удар потрапляють діти.

"І ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя наших дітей" - заявив музикант.

Також Тарас повідомив, що вже подав заяву до правоохоронних органів, аби все було офіційно зафіксовано в межах справи.

"Щойно подав заяву в поліцію про факт розповсюдження матеріалів порнографічного характеру що прийшли мені на пошту, щоб цю заяву і покази долучили до основної справи" - поінформував він.

Тарас Тополя подав заяву до поліції (скріншот)

Фронтмен "Антитіл" зізнався, що довгий час принципово не коментував їхні особисті обставини, навіть попри тиск і хвилю обговорень у мережі.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтервʼю, окрім спільної узгодженої публікації"- розповів Тарас.

"Це була наша з Оленою спільна домовленість" - уточнив він.

Артист також пригадав, що після публічних заяв про розрив на нього сипалися звинувачення, а в коментарях поширювалися припущення й маніпулятивні нарізки відео.

"Не зважаючи на той шквал хейту, безпідставних звинувачень в мою сторону і висловлених припущень, які неслися під спеціально нарізаними змонтованими відео в коментарях від людей, численних ботів" - зауважив виконавець.

Попри все це, він заявив, що тримав слово і публічно не відповідав.

"Не зважаючи на цілеспрямовану кампанію дискредитації мене як батька дітей і чоловіка, я дотримувався слова і жодного разу не відреагував, хоча звісно міг би" - підкреслив Тополя.

Олена і Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Окремо Тарас підкреслив, що причини розлучення - це особиста історія двох людей, яка не повинна ставати темою для пліток.

"Наше рішення розлучитися і його причини - це виключно наша з Оленою особиста справа і я маю повне право не виносити це на загал" - написав музикант.

Втім, цього разу, за словами артиста, він не міг мовчати.

Також співак висловив припущення, що ситуація могла бути цілеспрямованою атакою на їхню родину.

"Я маю припущення кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходим нелегкий, вразливий період" - натякнув співак.

При цьому він зазначив, що остаточно все має з’ясувати слідство.

"Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить" - зазначив він.

Наприкінці заяви артист звернувся до людей із проханням не поширювати інтимні відео, якщо вони також отримали ці матеріали.

"Насамкінець дуже прошу, якщо вам також надійшли ці відео, не поширюйте їх. Не долучайтесь до цього" - закликав Тарас Тополя.

Суть скандалу навколо Олени Тополі

Раніше Олена Тополя заявила, що її шантажували зливом інтимних відео в мережу та вимагали 75 тисяч доларів, погрожуючи розіслати ці матеріали на велику кількість електронних адрес, зокрема й журналістам та публічним людям.

Співачка звернулася до поліції та закликала не поширювати подібний контент.

Пізніше правоохоронці повідомили про затримання ймовірного підозрюваного.

Ним виявився 23-річний мешканець Києва. Йому оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.