UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Тарас Тополя різко пройшовся по творчості Тіни Кароль: "Її пісні для мене фальшиві"

Тарас Тополя і Тіна Кароль (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя різко висловився про творчість Тіни Кароль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту "Критиканти", де обговорюють сучасну музику та артистів.

Так, Тополя зізнався, що не є прихильником творчості Кароль та пояснив, чому вона його не переконує.

"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і все таке між крапельками м'яко, з такою щемливою подачею, а насправді вона хижак! В правильному, в хорошому розумінні", - сказав музикант.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Це розумний, хитрий хижак з досвідом, це сильна жінка, яка ховається в своїй творчості. Це тигриця, з отакими кігтями, яка ховається, маскується під роль жертви і я це відчуваю", - додав він.

Також лідер гурту "Антитіла" зазначив, що хотів би побачити справжню Тіну Кароль без сценічних образів жертовності та ніжності.

Артист водночас визнав її професіоналізм і вокальний рівень.

"З точки зору вокалу, вона задає рамку найвищу, це однозначно так", - додав Тарас Тополя.

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна КарольТарас ТополяЗірки шоу-бізнесу