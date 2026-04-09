Такого ще не було: українка вперше у кар'єрі пробилася до вісімки найкращих на ЧЄ

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова продовжує успішний виступ на континентальній першості в Іспанії.

22-річна харків'янка, яка отримала від організаторів шостий номер посіву, подолала бар'єр третього раунду та увійшла до вісімки найсильніших учасниць одиночного турніру.

Шлях Бугрової до чвертьфіналу

Українка розпочала боротьбу з другого етапу, де впевнено розібралася з представницею Італії Джанною Стіглич (21:12, 21:10).

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу 45-та ракетка світу взяла реванш у туркені Озге Байрак.

На відміну від минулорічного Євро, де Бугрова поступилася цій суперниці на стадії 1/8 фіналу, цього разу Поліна домінувала на корті - 21:14 та 21:9.

Битва за медаль та потенційний дубль

Потрапляння до чвертьфіналу вже є особистим рекордом спортсменки на чемпіонатах Європи.

Проте перемога у наступному колі автоматично забезпечить Бугровій щонайменше бронзову нагороду, оскільки регламент змагань не передбачає матчу за третє місце для півфіналістів.

Суперницею українки у п'ятницю, 10 квітня, стане данська бадмінтоністка Мія Бліхвельт. Початок зустрічі заплановано на 14:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Бугрова вже гарантувала собі одну нагороду в Уельві.

У тандемі з Євгенією Кантимір вона вийшла до півфіналу парного розряду, де змагатиметься за вихід у фінал із першими сіяними турніру - сестрами Стоєвими з Болгарії.

