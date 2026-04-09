Такого еще не было: украинка впервые в карьере пробилась в восьмерку лучших на ЧЕ

21:05 09.04.2026 Чт
2 мин
Эта победа стала для украинки не просто успехом, а сладким реваншем за прошлое поражение
aimg Екатерина Урсатий
Полина Бугрова (фото: ubf.com.ua)

Полина Бугрова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала одиночного разряда на чемпионате Европы-2026. Победа в следующем матче гарантирует лидеру сборной Украины вторую медаль на турнире в испанской Уэльве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Что с Калининой? Украинка внезапно отказалась выходить на корт против звездной соперницы

Украинская бадминтонистка Полина Бугрова продолжает успешное выступление на континентальном первенстве в Испании.

22-летняя харьковчанка, получившая от организаторов шестой номер посева, преодолела барьер третьего раунда и вошла в восьмерку сильнейших участниц одиночного турнира.

Путь Бугровой в четвертьфинал

Украинка начала борьбу со второго этапа, где уверенно разобралась с представительницей Италии Джанной Стиглич (21:12, 21:10).

В поединке за выход в четвертьфинал 45-я ракетка мира взяла реванш у турчанки Озге Байрак.

В отличие от прошлогоднего Евро, где Бугрова уступила этой сопернице на стадии 1/8 финала, на этот раз Полина доминировала на корте - 21:14 и 21:9.

Битва за медаль и потенциальный дубль

Попадание в четвертьфинал уже является личным рекордом спортсменки на чемпионатах Европы.

Однако победа в следующем круге автоматически обеспечит Бугровой как минимум бронзовую награду, поскольку регламент соревнований не предусматривает матча за третье место для полуфиналистов.

Соперницей украинки в пятницу, 10 апреля, станет датская бадминтонистка Мия Блихвельт. Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что Бугрова уже гарантировала себе одну награду в Уэльве.

В тандеме с Евгенией Кантимир она вышла в полуфинал парного разряда, где будет соревноваться за выход в финал с первыми сеяными турнира - сестрами Стоевыми из Болгарии.

Достижения Полины Бугровой

  • Участница Олимпийских игр в Париже (2024 год)
  • Бронзовый призер командного Евро-2026 в составе национальной сборной
  • Двукратная медалистка юниорских чемпионатов Европы
  • Дебютировала на взрослом международном уровне в 2021 году на домашнем первенстве в Киеве
Больше по теме:
Сборная Украины