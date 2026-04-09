Такого ще не було: українка вперше у кар'єрі пробилася до вісімки найкращих на ЧЄ

21:05 09.04.2026 Чт
2 хв
Ця перемога стала для українки не просто успіхом, а солодким реваншем за минулу поразку
aimg Катерина Урсатій
Поліна Бугрова (фото: ubf.com.ua)

Поліна Бугрова вперше у кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу одиночного розряду на чемпіонаті Європи-2026. Перемога в наступному матчі гарантує лідерці збірної України другу медаль на турнірі в іспанській Уельві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова продовжує успішний виступ на континентальній першості в Іспанії.

22-річна харків'янка, яка отримала від організаторів шостий номер посіву, подолала бар'єр третього раунду та увійшла до вісімки найсильніших учасниць одиночного турніру.

Шлях Бугрової до чвертьфіналу

Українка розпочала боротьбу з другого етапу, де впевнено розібралася з представницею Італії Джанною Стіглич (21:12, 21:10).

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу 45-та ракетка світу взяла реванш у туркені Озге Байрак.

На відміну від минулорічного Євро, де Бугрова поступилася цій суперниці на стадії 1/8 фіналу, цього разу Поліна домінувала на корті - 21:14 та 21:9.

Битва за медаль та потенційний дубль

Потрапляння до чвертьфіналу вже є особистим рекордом спортсменки на чемпіонатах Європи.

Проте перемога у наступному колі автоматично забезпечить Бугровій щонайменше бронзову нагороду, оскільки регламент змагань не передбачає матчу за третє місце для півфіналістів.

Суперницею українки у п'ятницю, 10 квітня, стане данська бадмінтоністка Мія Бліхвельт. Початок зустрічі заплановано на 14:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Бугрова вже гарантувала собі одну нагороду в Уельві.

У тандемі з Євгенією Кантимір вона вийшла до півфіналу парного розряду, де змагатиметься за вихід у фінал із першими сіяними турніру - сестрами Стоєвими з Болгарії.

Досягнення Поліни Бугрової

  • Учасниця Олімпійських ігор у Парижі (2024 рік)
  • Бронзова призерка командного Євро-2026 у складі національної збірної
  • Дворазова медалістка юніорських чемпіонатів Європи
  • Дебютувала на дорослому міжнародному рівні у 2021 році на домашній першості в Києві
