Такого еще не было: украинка впервые в карьере пробилась в восьмерку лучших на ЧЕ
Полина Бугрова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала одиночного разряда на чемпионате Европы-2026. Победа в следующем матче гарантирует лидеру сборной Украины вторую медаль на турнире в испанской Уэльве.
Украинская бадминтонистка Полина Бугрова продолжает успешное выступление на континентальном первенстве в Испании.
22-летняя харьковчанка, получившая от организаторов шестой номер посева, преодолела барьер третьего раунда и вошла в восьмерку сильнейших участниц одиночного турнира.
Путь Бугровой в четвертьфинал
Украинка начала борьбу со второго этапа, где уверенно разобралась с представительницей Италии Джанной Стиглич (21:12, 21:10).
В поединке за выход в четвертьфинал 45-я ракетка мира взяла реванш у турчанки Озге Байрак.
В отличие от прошлогоднего Евро, где Бугрова уступила этой сопернице на стадии 1/8 финала, на этот раз Полина доминировала на корте - 21:14 и 21:9.
Битва за медаль и потенциальный дубль
Попадание в четвертьфинал уже является личным рекордом спортсменки на чемпионатах Европы.
Однако победа в следующем круге автоматически обеспечит Бугровой как минимум бронзовую награду, поскольку регламент соревнований не предусматривает матча за третье место для полуфиналистов.
Соперницей украинки в пятницу, 10 апреля, станет датская бадминтонистка Мия Блихвельт. Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что Бугрова уже гарантировала себе одну награду в Уэльве.
В тандеме с Евгенией Кантимир она вышла в полуфинал парного разряда, где будет соревноваться за выход в финал с первыми сеяными турнира - сестрами Стоевыми из Болгарии.
Достижения Полины Бугровой
- Участница Олимпийских игр в Париже (2024 год)
- Бронзовый призер командного Евро-2026 в составе национальной сборной
- Двукратная медалистка юниорских чемпионатов Европы
- Дебютировала на взрослом международном уровне в 2021 году на домашнем первенстве в Киеве