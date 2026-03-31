Такого приниження вони не чекали: збірна України зім'яла суперниць у другому турі ЧС-2026

Бенефіс Телегіної та Манчак у Гонконзі

Старт поєдинку пройшов за повної ініціативи українок. Рахунок на 9-й хвилині відкрила Поліна Телегіна.

Хоча опонентки тимчасово вирівняли становище, реалізувавши чисельну перевагу, Валерія Манчак миттєво повернула лідерство "синьо-жовтим".

До першої перерви Телегіна встигла оформити дубль, забезпечивши комфортні 3:1.

Другий ігровий відрізок став ключовим: українська збірна організувала справжній штурм, відправивши у ворота новозеландок ще п'ять шайб без відповіді.

Головними героїнями атаки стали Телегіна та Манчак, які записали на свій рахунок по хет-трику.

Зокрема, Манчак продемонструвала вражаючу ефективність, додавши до трьох голів ще чотири результативні передачі.

Також відзначилися точними кидками Циміренко та Кіпря.

Реванш та лідерство у групі

У заключній 20-хвилинці збірна України вперше на турнірі не зуміла забити, натомість пропустивши один гол від Келлі Нельсон.

Підсумковий результат 8:2 дозволив українкам взяти переконливий реванш у Нової Зеландії за прикрі поразки у 2020 та 2025 роках.

Завдяки цьому успіху підопічні Євгена Аліпова набрали 6 очок і вийшли на першу сходинку турнірної таблиці.

Наразі Україна випереджає конкуренток з Мексики, Гонконгу та Литви, хоча останні дві збірні мають гру в запасі.

Наступне випробування чекає на "синьо-жовтих" у четвер, 2 квітня. Суперницями українських хокеїсток стануть представниці Бельгії.

Гра розпочнеться об 11:00 за київським часом. Нагадаємо, що путівку до вищого дивізіону (IIA) отримає лише переможець групи.