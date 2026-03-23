Такого не очікували: юна українка Онофрійчук підкорила Гран-прі неймовірною кількістю медалей

19:36 23.03.2026 Пн
2 хв
Цей вихід на килим уже називають історичним - українка встановила особистий рекорд в Іспанії
aimg Катерина Урсатій
Таїсія Онофрійчук (фото: Getty Images)

Українська грація Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила другий етап серії Гран-прі в Марбельї. Наша спортсменка завоювала п'ять медалей, підтвердивши статус однієї з найперспективніших гімнасток світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Домінування в особистому заліку

Українська збірна з художньої гімнастики продемонструвала вражаючий результат на престижних міжнародних стартах в Іспанії.

Головною зіркою турніру стала Таїсія Онофрійчук, яка зуміла піднятися на п’єдестал у кожній дисципліні, де брала участь.

Шлях до медального рекорду Онофрійчук розпочала з перемоги в індивідуальному багатоборстві.

Цей успіх не лише приніс їй перше "золото" турніру, а й став перепусткою до всіх чотирьох фіналів в окремих видах програм.

Найвищі бали українка продемонструвала у вправах з м’ячем (29.100), випередивши конкуренток з Італії та Узбекистану.

Ще впевненішу перемогу Таїсія здобула з обручем, де за складність виступу отримала рекордні 13.900 бала, що в сумі дало переможний результат 30.400.

Третій золотий успіх принесла вправа зі стрічкою. Онофрійчук набрала 29.850 бала, залишивши найближчу переслідувачку позаду з відривом понад один бал.

Лише у фіналі з булавами українка задовольнилася бронзовою нагородою (29.200), поступившись представницям Узбекистану та Італії.

Результати Онофрійчук у фіналах:

  • Обруч: 30.400 бала - 1 місце
  • М’яч: 29.100 бала - 1 місце
  • Стрічка: 29.850 бала - 1 місце
  • Булави: 29.200 бала - 3 місце

Тріумф збірної у групових вправах

Не залишилася без нагород і національна команда України в групових заліках. Діана Баєва, Єлизавета Азза, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета вибороли золоті медалі у вправах з п’ятьма м’ячами, отримавши від суддів 25.300 бала.

Окрім цього, український колектив поповнив скарбничку двома "бронзами". Наші дівчата посіли треті місця у груповому багатоборстві (загальний результат - 48.650 бала), а також у комбінованій вправі з обручами та булавами.

