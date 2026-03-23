Такого не ожидали: юная украинка Онофрийчук покорила Гран-при невероятным количеством медалей

Украинская грация Таисия Онофрийчук триумфально завершила второй этап серии Гран-при в Марбелье. Наша спортсменка завоевала пять медалей, подтвердив статус одной из самых перспективных гимнасток мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Украинская сборная по художественной гимнастике продемонстрировала впечатляющий результат на престижных международных стартах в Испании.
Главной звездой турнира стала Таисия Онофрийчук, которая сумела подняться на пьедестал в каждой дисциплине, где участвовала.
Путь к медальному рекорду Онофрийчук начала с победы в индивидуальном многоборье.
Этот успех не только принес ей первое "золото" турнира, но и стал пропуском во все четыре финала в отдельных видах программ.
Самые высокие баллы украинка продемонстрировала в упражнениях с мячом (29.100), опередив конкуренток из Италии и Узбекистана.
Еще более уверенную победу Таисия одержала с обручем, где за сложность выступления получила рекордные 13.900 балла, что в сумме дало победный результат 30.400.
Третий золотой успех принесло упражнение с лентой. Онофрийчук набрала 29.850 балла, оставив ближайшую преследовательницу позади с отрывом более одного балла.
Лишь в финале с булавами украинка довольствовалась бронзовой наградой (29.200), уступив представительницам Узбекистана и Италии.
Не осталась без наград и национальная команда Украины в групповых зачетах. Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Ющак, Кира Ширикина и Валерия Перемета завоевали золотые медали в упражнениях с пятью мячами, получив от судей 25.300 балла.
Кроме этого, украинский коллектив пополнил копилку двумя "бронзами". Наши девушки заняли третьи места в групповом многоборье (общий результат - 48.650 балла), а также в комбинированном упражнении с обручами и булавами.
