Такого не ожидали: юная украинка Онофрийчук покорила Гран-при невероятным количеством медалей

Доминирование в личном зачете

Украинская сборная по художественной гимнастике продемонстрировала впечатляющий результат на престижных международных стартах в Испании.

Главной звездой турнира стала Таисия Онофрийчук, которая сумела подняться на пьедестал в каждой дисциплине, где участвовала.

Путь к медальному рекорду Онофрийчук начала с победы в индивидуальном многоборье.

Этот успех не только принес ей первое "золото" турнира, но и стал пропуском во все четыре финала в отдельных видах программ.

Самые высокие баллы украинка продемонстрировала в упражнениях с мячом (29.100), опередив конкуренток из Италии и Узбекистана.

Еще более уверенную победу Таисия одержала с обручем, где за сложность выступления получила рекордные 13.900 балла, что в сумме дало победный результат 30.400.

Третий золотой успех принесло упражнение с лентой. Онофрийчук набрала 29.850 балла, оставив ближайшую преследовательницу позади с отрывом более одного балла.

Лишь в финале с булавами украинка довольствовалась бронзовой наградой (29.200), уступив представительницам Узбекистана и Италии.

Результаты Онофрийчук в финалах:

Обруч: 30.400 балла - 1 место

Мяч: 29.100 балла - 1 место

Лента: 29.850 балла - 1 место

Булавы: 29.200 балла - 3 место

Триумф сборной в групповых упражнениях

Не осталась без наград и национальная команда Украины в групповых зачетах. Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Ющак, Кира Ширикина и Валерия Перемета завоевали золотые медали в упражнениях с пятью мячами, получив от судей 25.300 балла.

Кроме этого, украинский коллектив пополнил копилку двумя "бронзами". Наши девушки заняли третьи места в групповом многоборье (общий результат - 48.650 балла), а также в комбинированном упражнении с обручами и булавами.