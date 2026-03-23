RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Такого не ожидали: юная украинка Онофрийчук покорила Гран-при невероятным количеством медалей

19:36 23.03.2026 Пн
2 мин
Этот выход на ковер уже называют историческим - украинка установила личный рекорд в Испании
aimg Екатерина Урсатий
Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)

Украинская грация Таисия Онофрийчук триумфально завершила второй этап серии Гран-при в Марбелье. Наша спортсменка завоевала пять медалей, подтвердив статус одной из самых перспективных гимнасток мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет

Доминирование в личном зачете

Украинская сборная по художественной гимнастике продемонстрировала впечатляющий результат на престижных международных стартах в Испании.

Главной звездой турнира стала Таисия Онофрийчук, которая сумела подняться на пьедестал в каждой дисциплине, где участвовала.

Путь к медальному рекорду Онофрийчук начала с победы в индивидуальном многоборье.

Этот успех не только принес ей первое "золото" турнира, но и стал пропуском во все четыре финала в отдельных видах программ.

Самые высокие баллы украинка продемонстрировала в упражнениях с мячом (29.100), опередив конкуренток из Италии и Узбекистана.

Еще более уверенную победу Таисия одержала с обручем, где за сложность выступления получила рекордные 13.900 балла, что в сумме дало победный результат 30.400.

Третий золотой успех принесло упражнение с лентой. Онофрийчук набрала 29.850 балла, оставив ближайшую преследовательницу позади с отрывом более одного балла.

Лишь в финале с булавами украинка довольствовалась бронзовой наградой (29.200), уступив представительницам Узбекистана и Италии.

Результаты Онофрийчук в финалах:

  • Обруч: 30.400 балла - 1 место
  • Мяч: 29.100 балла - 1 место
  • Лента: 29.850 балла - 1 место
  • Булавы: 29.200 балла - 3 место

Триумф сборной в групповых упражнениях

Не осталась без наград и национальная команда Украины в групповых зачетах. Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Ющак, Кира Ширикина и Валерия Перемета завоевали золотые медали в упражнениях с пятью мячами, получив от судей 25.300 балла.

Кроме этого, украинский коллектив пополнил копилку двумя "бронзами". Наши девушки заняли третьи места в групповом многоборье (общий результат - 48.650 балла), а также в комбинированном упражнении с обручами и булавами.

Ранее мы сообщили о переходе чемпиона Европы Радомира Стельмаха в состав сборной Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина