Такого не було 30 років: Мазурчук увійшов у топ-3 результатів України на Олімпіаді-2026

Середа 11 лютого 2026 16:24
UA EN RU
Такого не було 30 років: Мазурчук увійшов у топ-3 результатів України на Олімпіаді-2026 Дмитро Мазурчук
Автор: Катерина Урсатій

Український лижник Дмитро Мазурчук увійшов до трійки найтехнічніших вітчизняних двоборців на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Успіх українських атлетів на п'ятий день Олімпіади

У рамках п'ятого дня зимових Ігор відбулися індивідуальні старти з лижного двоборства, де Україну представляли двоє спортсменів: досвідчений Дмитро Мазурчук та дебютант Олександр Шумбарець.

Усього за нагороди змагалися 36 найсильніших атлетів світу.

Формат турніру передбачав два етапи: стрибки з трампліна, результати яких визначали стартові інтервали для лижної гонки.

Хід боротьби: від стрибків до фінішного ривка

Перша частина змагань видалася для українців непростою. Олександр Шумбарець продемонстрував стрибок на 89.5 метра (98.6 бала), що дозволило йому посісти 31-шу сходинку з відставанням від лідера у 2:16 хвилини.

Дмитро Мазурчук опинився на 32-му місці з результатом 88 метрів (97 балів), стартувавши у гонці через 2:22 хвилини після першого номера.

Проте під час лижного етапу ситуація кардинально змінилася. Мазурчук зумів відіграти кілька позицій та перетнув фінішну лінію 27-м, поступившись переможцю трохи менше 5 хвилин. Шумбарець завершив змагання на 30-й позиції.

Результати виступу українців:

  • 27. Дмитро Мазурчук (Україна) - +4:58.5
  • 30. Олександр Шумбарець (Україна) - +6:14.7

Історичне значення та плани на майбутнє

Для Дмитра Мазурчука цей виступ став знаковим - він показав третій найкращий результат України за всі часи виступів на Олімпіадах у цій дисципліні.

Вище за нього у світовому рейтингу підіймався лише Дмитро Просвірнін, який у 1994 році фінішував 16-м.

Золоту медаль Олімпіади здобув норвежець Єнс Лурос Офтебро (29:59.4 хв), випередивши австрійця Йоганнеса Лампартера лише на одну секунду. Бронзова нагорода дісталася представнику Фінляндії Ееро Хірвонену.

Наступний вихід українських двоборців запланований на 17 лютого. Спортсмени змагатимуться у дисципліні з великим трампліном та дистанцією 10 кілометрів.

