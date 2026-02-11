ua en ru
Такого не было 30 лет: Мазурчук вошел в топ-3 результатов Украины на Олимпиаде-2026

Среда 11 февраля 2026 16:24
UA EN RU
Такого не было 30 лет: Мазурчук вошел в топ-3 результатов Украины на Олимпиаде-2026 Дмитрий Мазурчук
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский лыжник Дмитрий Мазурчук вошел в тройку самых техничных отечественных двоеборцев на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте: Украинский фигурист Марсак поразил мир на Олимпиаде-2026 новым рекордом

Успех украинских атлетов на пятый день Олимпиады

В рамках пятого дня зимних Игр состоялись индивидуальные старты по лыжному двоеборью, где Украину представляли двое спортсменов: опытный Дмитрий Мазурчук и дебютант Александр Шумбарец.

Всего за награды соревновались 36 сильнейших атлетов мира.

Формат турнира предусматривал два этапа: прыжки с трамплина, результаты которых определяли стартовые интервалы для лыжной гонки.

Ход борьбы: от прыжков до финишного рывка

Первая часть соревнований выдалась для украинцев непростой. Александр Шумбарец продемонстрировал прыжок на 89.5 метра (98.6 балла), что позволило ему занять 31-ю строчку с отставанием от лидера в 2:16 минуты.

Дмитрий Мазурчук оказался на 32-м месте с результатом 88 метров (97 баллов), стартовав в гонке через 2:22 минуты после первого номера.

Однако во время лыжного этапа ситуация кардинально изменилась. Мазурчук сумел отыграть несколько позиций и пересек финишную черту 27-м, уступив победителю чуть меньше 5 минут. Шумбарец завершил соревнования на 30-й позиции.

Результаты выступления украинцев:

  • 27. Дмитрий Мазурчук (Украина) - +4:58.5
  • 30. Александр Шумбарец (Украина) - +6:14.7

Историческое значение и планы на будущее

Для Дмитрия Мазурчука это выступление стало знаковым - он показал третий лучший результат Украины за все время выступлений на Олимпиадах в этой дисциплине.

Выше него в мировом рейтинге поднимался только Дмитрий Просвирнин, который в 1994 году финишировал 16-м.

Золотую медаль Олимпиады завоевал норвежец Йенс Лурос Офтебро (29:59.4 мин), опередив австрийца Йоханнеса Лампартера лишь на одну секунду. Бронзовая награда досталась представителю Финляндии Ээро Хирвонену.

Следующий выход украинских двоеборцев запланирован на 17 февраля. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине с большим трамплином и дистанцией 10 километров.

Ранее мы сообщали о новом повороте в скандале между МОК и украинским спортсменом из-за шлема.

