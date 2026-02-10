UA

Такого не було 16 років: українка Туницька приголомшила результатом на Олімпіаді

Юліанна Туницька (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)
Автор: Катерина Урсатій

На зимових Іграх-2026 завершилися жіночі змагання в одномісних санах. Юліанна Туницька продемонструвала найкращий результат України за останні 16 років, а золото виборола представниця Німеччини Юлія Таубіц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте: Як українці з тріском провали кваліфікацію лижного спринту на Олімпіаді

Прогрес українок на олімпійській трасі

Україну в цій дисципліні представляли дві санкарки - Юліанна Туницька та Олена Смага. За результатами першого дня змагань, що відбувся 9 лютого, українки посідали 16-те та 18-те місця.

У фінальній частині турніру нашим атлеткам не вдалося втримати ці позиції: обидві втратили по два пункти у загальному заліку.

Юліанна Туницька фінішувала на підсумковому 18-му місці. Попри втрату позицій, у заключному заїзді вона показала свій піковий результат - 53.600 секунди.

Олена Смага завершила Олімпіаду на 20-му рядку, а її найшвидшою спробою залишився дебютний заїзд (53.619 секунди).

Найкращий результат за 16 років

Виступ Туницької став знаковим для національної збірної. 18-те місце Юліанни - це найвищий показник України у жіночих одиночних санах, починаючи з Ванкувера-2010 (тоді Наталія Якушенко стала 11-ю).

Також спортсменка перевершила власний успіх Пекіна-2022, де вона була 21-ю.

Розподіл медалей та переможниця

Олімпійською чемпіонкою стала німкеня Юлія Таубіц, яка впевнено лідирувала протягом усіх змагань.

Для неї це перша золота нагорода такого рівня в кар'єрі. Срібло виборола латвійка Еліна Бота, а бронзову медаль здобула представниця США Ешлі Фаркугарсон.

Олімпійські ігри-2026. Санний спорт. Жінки (одиночки):

  1. Юлія Таубіц (Німеччина) - 3:30.625 хвилини

  2. Еліна Бота (Латвія) +0.918

  3. Ешлі Фаркугарсон (США) +0.957

...

  • 18. Юліанна Туницька (Україна) +4.198
  • 20. Олена Смага (Україна) +5.063
