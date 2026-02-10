RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Такого не было 16 лет: украинка Туницкая ошеломила результатом на Олимпиаде

Юлианна Туницкая (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

На зимних Играх-2026 завершились женские соревнования в одноместных санях. Юлианна Туницкая продемонстрировала лучший результат Украины за последние 16 лет, а золото завоевала представительница Германии Юлия Таубиц.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на результат соревнований.

Читайте: Как украинцы с треском провалили квалификацию лыжного спринта на Олимпиаде

Прогресс украинок на олимпийской трассе

Украину в этой дисциплине представляли две саночницы - Юлианна Туницкая и Елена Смага. По результатам первого дня соревнований, который состоялся 9 февраля, украинки занимали 16-е и 18-е места.

В финальной части турнира нашим атлеткам не удалось удержать эти позиции: обе потеряли по два пункта в общем зачете.

Юлианна Туницкая финишировала на итоговом 18-м месте. Несмотря на потерю позиций, в заключительном заезде она показала свой пиковый результат - 53.600 секунды.

Елена Смага завершила Олимпиаду на 20-й строчке, а ее самой быстрой попыткой остался дебютный заезд (53.619 секунды).

Лучший результат за 16 лет

Выступление Туницкой стало знаковым для национальной сборной. 18-е место Юлианны - это самый высокий показатель Украины в женских одиночных санях, начиная с Ванкувера-2010 (тогда Наталья Якушенко стала 11-й).

Также спортсменка превзошла собственный успех Пекина-2022, где она была 21-й.

Распределение медалей и победительница

Олимпийской чемпионкой стала немка Юлия Таубиц, которая уверенно лидировала на протяжении всех соревнований.

Для нее это первая золотая награда такого уровня в карьере. Серебро завоевала латвийка Элина Бота, а бронзовую медаль получила представительница США Эшли Фаркугарсон.

Олимпийские игры-2026. Санный спорт. Женщины (одиночки):

  1. Юлия Таубиц (Германия) - 3:30.625 минуты

  2. Элина Бота (Латвия) +0.918

  3. Эшли Фаркугарсон (США) +0.957

...

  • 18. Юлианна Туницкая (Украина) +4.198
  • 20. Елена Смага (Украина) +5.063
Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины