"На актора не тягне". Назар Задніпровський розсекретив, де навчається його 16-річний син

Четвер 30 жовтня 2025 17:56
"На актора не тягне". Назар Задніпровський розсекретив, де навчається його 16-річний син Назар Задніпровський (кадр з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Син Назара Задніпровського, зірки "Скаженого весілля" та "Будиночку на щастя", вирішив поки не йти татовим шляхом.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора Oboz.ua.

Що Задніпровський розповів про навчання сина

Зірка серіалів зізнався, що давно мріє, аби хлопець продовжив акторську династію Задніпровських, однак той вирішив обрати інший шлях.

16-річний Михайло закінчив один зі столичних ліцеїв і вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Проте обрав для навчання не акторську професію, управління театральною справою.

"На спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів. На актора поки що його не тягне. Якщо говорити серйозно, син цілеспрямовано обрав іншу спеціальність, але все ж у театральній сфері", - поділився Назар.

Він пожартував, що син буде його майбутнім продюсером чи директором. Водночас сподівається, що з часом хлопець усе ж зацікавиться акторством.

Назар також поділився, що нині його син став спокійніший за характером. Коли був молодший, то "страждав на гіперактивність". Через це поведінка була непростою.

&quot;На актора не тягне&quot;. Назар Задніпровський розсекретив, де навчається його 16-річний синРодина Задніпровського (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Хто такий Назар Задніпровський

Скоро в актора день народження. Він народився 9 листопада 1975 року в Києві, тож цьогоріч відзначатиме ювілей.

У доробку актора чимало театральних та кіноробіт. Серед найвідоміших - "Скажені сусіди", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", а з нових - "Батьківські збори".

Задніпровський - артист у четвертому поколінні, тож бажання продовжити родинну справу для нього має особливе значення.

Разом із дружиною він виховує також 9-річну доньку Юлію, яка захоплюється грою на фортепіано та малюванням.

