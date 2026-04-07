Таких одиниці: Циганков підкорив історичну сотню та увійшов до еліти українців у Європі

Лідер іспанської "Жирони" Віктор Циганков подолав знакову позначку в європейській кар'єрі. Поєдинок проти "Вільярреала" став для нього 100-м у Ла Лізі. Таким чином він потрапив до дуже обмеженого кола вітчизняних футболістів у топ-лігах континенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Transfermarkt.
Циганков традиційно вийшов у основі каталонців разом із іншим українцем – Владиславом Ванатом. Для Віктора це став 18-й поспіль вихід у старті "Жирони" в усіх турнірах. Українець провів на полі повний матч, відзначившись 86% точних передач та двома ключовими пасами. Перемогу "біло-червоним" з рахунком 1:0 приніс автогол захисника гостей Пау Наварро наприкінці першого тайму.
Загалом за свою європейську кар'єру, яка розпочалася взимку 2023 року, Циганков уже встиг забити 18 голів та віддати 22 результативні передачі у матчах іспанської Прімери.
28-річний вінгер став лише дев'ятим українцем, який перетнув позначку в 100 матчів у найсильніших європейських чемпіонатах – Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.
Українці зі 100+ матчами в топ-5 лігах:
Крім того, Циганков є абсолютним лідером серед українців за кількістю ігор саме в іспанській Прімері. Його найближчий переслідувач – голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін (44 матчі).
