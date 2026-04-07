Таких единицы: Цыганков покорил историческую сотню и вошел в элиту украинцев в Европе

11:58 07.04.2026 Вт
2 мин
Вингер испанской "Жироны" лишь девятый отечественный футболист, которому покорилось знаковое достижение
aimg Андрей Костенко
Виктор Цыганков (фото: x.com/GironaFC)

Лидер испанской "Жироны" Виктор Цыганков преодолел знаковую отметку в европейской карьере. Поединок против "Вильярреала" стал для него 100-м в Ла Лиге. Таким образом он попал в очень ограниченный круг отечественных футболистов в топ-лигах континента.

Юбилей в победном матче

Цыганков традиционно вышел в основе каталонцев вместе с другим украинцем - Владиславом Ванатом. Для Виктора это стал 18-й подряд выход в старте "Жироны" во всех турнирах. Украинец провел на поле полный матч, отметившись 86% точных передач и двумя ключевыми пасами. Победу "бело-красным" со счетом 1:0 принес автогол защитника гостей Пау Наварро в конце первого тайма.

Всего за свою европейскую карьеру, которая началась зимой 2023 года, Цыганков уже успел забить 18 голов и отдать 22 результативные передачи в матчах испанской Примеры.

Кто в элитном списке

28-летний вингер стал лишь девятым украинцем, который пересек отметку в 100 матчей в сильнейших европейских чемпионатах - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Украинцы со 100+ матчами в топ-5 лигах:

  1. Андрей Шевченко - 274 ("Милан" - 226, "Челси" - 48)
  2. Руслан Малиновский - 201 ("Аталанта" - 115, "Дженоа" - 66, "Марсель" - 20)
  3. Андрей Воронин - 182 ("Байер" - 92, "Ливерпуль" - 27, "Герта" - 27, "Кельн" - 19, "Фортуна" - 10, "Боруссия" М - 7)
  4. Александр Зинченко - 150 ("Манчестер Сити" - 76, "Арсенал" - 69, "Ноттингем" - 5)
  5. Виктор Скрипник - 138 ("Вердер" - 138)
  6. Виталий Миколенко - 136 ("Эвертон" - 136)
  7. Александр Заваров - 118 ("Ювентус" - 60, "Нанси" - 58)
  8. Илья Забарный - 100 ("Борнмут" - 78, ПСЖ - 22)
  9. Виктор Цыганков - 100 ("Жирона" - 100)

Бесспорный лидер в Испании

Кроме того, Цыганков является абсолютным лидером среди украинцев по количеству игр именно в испанской Примере. Его ближайший преследователь - голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин (44 матча).

Ранее мы рассказали об экстремальном вояже "Шахтера" в течение футбольной недели.

