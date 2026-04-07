Таких единицы: Цыганков покорил историческую сотню и вошел в элиту украинцев в Европе

Лидер испанской "Жироны" Виктор Цыганков преодолел знаковую отметку в европейской карьере. Поединок против "Вильярреала" стал для него 100-м в Ла Лиге. Таким образом он попал в очень ограниченный круг отечественных футболистов в топ-лигах континента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Transfermarkt.
Цыганков традиционно вышел в основе каталонцев вместе с другим украинцем - Владиславом Ванатом. Для Виктора это стал 18-й подряд выход в старте "Жироны" во всех турнирах. Украинец провел на поле полный матч, отметившись 86% точных передач и двумя ключевыми пасами. Победу "бело-красным" со счетом 1:0 принес автогол защитника гостей Пау Наварро в конце первого тайма.
Всего за свою европейскую карьеру, которая началась зимой 2023 года, Цыганков уже успел забить 18 голов и отдать 22 результативные передачи в матчах испанской Примеры.
28-летний вингер стал лишь девятым украинцем, который пересек отметку в 100 матчей в сильнейших европейских чемпионатах - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Украинцы со 100+ матчами в топ-5 лигах:
Кроме того, Цыганков является абсолютным лидером среди украинцев по количеству игр именно в испанской Примере. Его ближайший преследователь - голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин (44 матча).
Ранее мы рассказали об экстремальном вояже "Шахтера" в течение футбольной недели.