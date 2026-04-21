"Так війна стає прийнятною": Олійникова розпекла Соболенко за лайки Путіну та відповіла на погрози WTA

"Це лайкнули Соболенко та інші"

Приводом для гучного розголосу стало відео російської телеведучої Вікторії Боні, адресоване Путіну. У ролику звучать слова підтримки диктатору ("ми вас підтримуємо, ви дуже сильний політик") та заклики допомагати окупантам.

Олійникова поіменно вказала тенісисток, які солідаризувався з цим контентом: Аріна Соболенко, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачова та Софія Лансере.

"Саме так війна стає "прийнятною". Не тільки за допомогою зброї. Але й через мовчання. Через схвалення. Через лайки. Так відомі люди посилають мільйонам сигнал: можна поїхати в іншу країну, вбивати невинних людей – і при цьому бути прийнятим назад. Ти все одно залишишся "своїм", - наголосила Олександра.

Тенісистка додала, що йдеться про підтримку тих, хто вторгся в Україну вбивати, грабувати та ґвалтувати.

"Вона їм співчуває. Вони це лайкають. Підтримка режиму. Підтримка тих, хто за наказом цього режиму вторгся в Україну. Це лайкнули Соболенко, Кудерметова, Гасанова, Хромачова, Лансере та інші", - наголошує українка.

"Я вас не боюся": посил WTA

Олійникова емоційно пояснила, що поки зірки тенісу транслюють росіянам сигнал про "правильного лідера", вона змушена тренуватися в умовах постійної небезпеки.

"І саме тому я живу під ракетними обстрілами. Саме тому тренуюся під звуки сирен повітряної тривоги. Саме тому місяцями не бачу близьких, поки вони захищають мене і мою країну. Саме тому я можу загинути вночі – у себе вдома, у власному ліжку. Тому що хтось вирішив, що це можна", - написала українка.

Крім критики суперниць, Олександра звернулася до керівництву Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона звинуватила асоціацію у спробах залякати її за оприлюднення правди про політичні погляди інших гравчинь.

"WTA, я більше не буду мовчати про це. Коли я наводжу факти і кажу правду, я не порушую правил. Можете перестати намагатися мене залякати – я вас не боюся", - резюмувала Олійникова.