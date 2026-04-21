RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Так война становится приемлемой": Олейникова распекла Соболенко за лайки Путину и ответила на угрозы WTA

10:23 21.04.2026 Вт
2 мин
Первую ракетку мира и ряд российских игроков поймали на симпатиях к диктатору
aimg Андрей Костенко
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Украинская теннисистка Александра Олейникова выступила с резкой критикой в адрес первой ракетки мира Арины Соболенко и ряда российских игроков из-за их активности в соцсетях. Спортсменки поставили лайк под видео в поддержку диктатора Путина.

"Это лайкнули Соболенко и другие"

Поводом для громкой огласки стало видео российской телеведущей Виктории Бони, адресованное Путину. В ролике звучат слова поддержки диктатору ("мы вас поддерживаем, вы очень сильный политик") и призывы помогать оккупантам.

Олейникова поименно указала теннисисток, которые солидаризировались с этим контентом: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева и София Лансере.

"Именно так война становится "приемлемой". Не только с помощью оружия. Но и через молчание. Через одобрение. Через лайки. Так известные люди посылают миллионам сигнал: можно поехать в другую страну, убивать невинных людей - и при этом быть принятым обратно. Ты все равно останешься "своим", - подчеркнула Александра.

Теннисистка добавила, что речь идет о поддержке тех, кто вторгся в Украину убивать, грабить и насиловать.

"Она им сочувствует. Они это лайкают. Поддержка режима. Поддержка тех, кто по приказу этого режима вторгся в Украину. Это лайкнули Соболенко, Кудерметова, Гасанова, Хромачева, Лансере и другие", - отмечает украинка.

"Я вас не боюсь": посыл WTA

Олейникова эмоционально объяснила, что пока звезды тенниса транслируют россиянам сигнал о "правильном лидере", она вынуждена тренироваться в условиях постоянной опасности.

"И именно поэтому я живу под ракетными обстрелами. Именно поэтому тренируюсь под звуки сирен воздушной тревоги. Именно поэтому месяцами не вижу близких, пока они защищают меня и мою страну. Именно поэтому я могу погибнуть ночью - у себя дома, в собственной постели. Потому что кто-то решил, что это можно", - написала украинка.

Кроме критики соперниц, Александра обратилась к руководству Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обвинила ассоциацию в попытках запугать ее за обнародование правды о политических взглядах других игроков.

"WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правил. Можете перестать пытаться меня запугать - я вас не боюсь", - резюмировала Олейникова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
