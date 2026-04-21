"Так война становится приемлемой": Олейникова распекла Соболенко за лайки Путину и ответила на угрозы WTA

"Это лайкнули Соболенко и другие"

Поводом для громкой огласки стало видео российской телеведущей Виктории Бони, адресованное Путину. В ролике звучат слова поддержки диктатору ("мы вас поддерживаем, вы очень сильный политик") и призывы помогать оккупантам.

Олейникова поименно указала теннисисток, которые солидаризировались с этим контентом: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева и София Лансере.

"Именно так война становится "приемлемой". Не только с помощью оружия. Но и через молчание. Через одобрение. Через лайки. Так известные люди посылают миллионам сигнал: можно поехать в другую страну, убивать невинных людей - и при этом быть принятым обратно. Ты все равно останешься "своим", - подчеркнула Александра.

Теннисистка добавила, что речь идет о поддержке тех, кто вторгся в Украину убивать, грабить и насиловать.

"Она им сочувствует. Они это лайкают. Поддержка режима. Поддержка тех, кто по приказу этого режима вторгся в Украину. Это лайкнули Соболенко, Кудерметова, Гасанова, Хромачева, Лансере и другие", - отмечает украинка.

"Я вас не боюсь": посыл WTA

Олейникова эмоционально объяснила, что пока звезды тенниса транслируют россиянам сигнал о "правильном лидере", она вынуждена тренироваться в условиях постоянной опасности.

"И именно поэтому я живу под ракетными обстрелами. Именно поэтому тренируюсь под звуки сирен воздушной тревоги. Именно поэтому месяцами не вижу близких, пока они защищают меня и мою страну. Именно поэтому я могу погибнуть ночью - у себя дома, в собственной постели. Потому что кто-то решил, что это можно", - написала украинка.

Кроме критики соперниц, Александра обратилась к руководству Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обвинила ассоциацию в попытках запугать ее за обнародование правды о политических взглядах других игроков.

"WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правил. Можете перестать пытаться меня запугать - я вас не боюсь", - резюмировала Олейникова.