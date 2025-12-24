Святослав Михайлюк повторил рекорд карьеры в сезоне НБА: как украинец сделал это

Украинский легионер НБА Святослав Михайлюк снова вписал свое имя в статистику лиги. Защитник "Юты Джаз" сравнялся с личным рекордом по количеству матчей в стартовой пятерке в течение одного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Матч против "Мемфиса" и вклад украинца

Очередным поединком в старте для Михайлюка стала встреча регулярного чемпионата НБА против "Мемфис Гриззлис", в которой "Юта" потерпела поражение со счетом 128:137.

Украинец провел на паркете 22 минуты, за которые набрал девять очков. Он попал один двухочковый и один трехочковый бросок, а также четыре раза точно выполнил штрафные. Кроме результативности, Михайлюк добавил в статистику четыре подбора и три результативные передачи.

Для сравнения, в предыдущей игре против "Денвера" баскетболист получил значительно меньше игрового времени - всего 14 минут, что стало его самым коротким выступлением в текущем сезоне.

Повторение карьерного достижения

Матч с "Мемфисом" стал для Михайлюка 27-м в стартовой пятерке "Юты" в сезоне. Таким образом он повторил собственный рекорд по этому показателю, который ранее установил в чемпионате 2019/20, выступая за "Детройт Пистонс".

В нынешнем сезоне украинец пропустил лишь одну игру - против "Далласа", тогда как во всех остальных поединках регулярно выходил в старте.

Количество матчей Михайлюка в стартовой пятерке НБА по сезонам:

27 из 56 - сезон 2019/20 ("Детройт Пистонс")

27 из 28 - сезон 2025/26 ("Юта Джаз")

15 из 66 - сезон 2020/21 ("Детройт Пистонс" - 6, "Оклахома-Сити Тандер" - 9)

13 из 38 - сезон 2024/25 ("Юта Джаз")

8 из 32 - сезон 2022/23 ("Нью-Йорк Никс" - 0, "Шарлотт Горнетс" - 8)

Турнирное положение "Юты"

Несмотря на достойное выступление украинца, "Юта Джаз" не смогла переломить ход встречи. После первой половины команда уступала лишь два очка, однако во второй части матча отпустила соперника и проиграла с разницей в девять баллов. Это поражение стало четвертым подряд для клуба.

В Западной конференции НБА "Юта" сейчас занимает 12-ю позицию, имея 10 побед после 29 сыгранных матчей.

Следующий поединок команда Святослава Михайлюка проведет в ночь на субботу, 27 декабря. Соперником станет "Детройт", а начало встречи запланировано на 4:30 по киевскому времени.