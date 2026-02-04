Світовий бренд вляпався у скандал через росіянина: українці закликають до бойкоту

Популярний бренд взуття Vans потрапив у гучний репутаційний скандал через Q&A-інтерв’ю з московським скейтером. Компанію звинувачують у спробі завуалювати вторгнення Росії в Україну.

РБК-Україна розповідає більше про скандал, через який українці вже закликають до бойкоту бренду.

Що відомо про скандал довкола Vans

Відомий виробник кедів та одягу для екстремальних видів спорту Vans опинився в центрі скандалу 3 лютого.

Приводом стало інтерв'ю європейського підрозділу бренду з російським скейтером Олексієм Красним. При цьому, в анонсі матеріалу причину його переїзду з Москви до Барселони у Vans описали як "sudden change in the geopolitical scene" - "раптову зміну геополітичної ситуації".

Таке формулювання викликало обурення користувачів, адже воно фактично нівелює відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення в Україну та зводить війну до абстрактного "геополітичного зсуву".

На ситуацію звернуло увагу медіа UNITED24, після чого критика з боку української та міжнародної спільноти почала швидко поширюватися в соцмережах. Користувачі масово тегають офіційні акаунти бренду та вимагають публічних пояснень і вибачень.

Як відреагували у Vans

Замість відкритої комунікації Vans, за словами користувачів, тихо відредагували опис інтерв’ю без публічної заяви, що було сприйнято як спроба уникнути відповідальності.

Окремо користувачі зазначають, що представники бренду переглядали сторіс із критикою, однак публічної реакції так і не надали.

Реакція Vans на скандал (скриншот)

Реакція українців на "зашквар" Vans

Разом з тим українській аудиторії просто вибачень буде недостатньо.

Так, у Threads юзери пишуть: якщо бренд хоче відновити довіру, то треба тепер підтримати українських скейтерів, публічно висловити позицію щодо війни, оголосити про співпрацю з гуманітарними ініціативами тощо.

Більшість фанатів бренду у коментарях не приховують розчарування:

"Я був супервідданим фанатом Vans, але це дуже сумна історія".

"Називаймо речі своїми іменами: це не "геополітична ситуація", а повномасштабне вторгнення".

"Vans роблять хороше взуття, але що це за російське підлизування?"

Vans підтримує війну РФ проти України?

Vans офіційно не представлений в Росії. Після початку повномасштабної війни материнська компанія VF Corporation призупинила діяльність у країні-агресорі, а навесні 2023 року закрила всі фірмові магазини Vans у РФ.

Разом з тим відсутність роздрібного бізнесу в Росії не скасовує тривалої історії співпраці бренду з російськими скейтерами. Зокрема, Vans Russia протягом років реалізовував локальні проєкти за участі в тому числі Олексія Красного.

Одним із найбільш відомих став спецпроєкт "Площадь Ленина" - відеоробота, знята у 2019-2020 роках за підтримки Vans Russia, у межах якої Красний виконував скейт-трюки виключно на ленінських пам’ятниках у різних містах Росії.

Проєкт позиціювався як поєднання скейтбордингу, візуальної антропології та осмислення історичної спадщини, а також як роздуми про "непередбачуваність ходу історії".

Як би не було, нинішня ситуація з Vans стала ще одним прикладом того, як невдала або знеособлена мова про війну може перерости у репутаційну кризу для глобальних брендів - особливо коли йдеться про агресію, що триває тут і зараз.