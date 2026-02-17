Світоліна зробила камбек і вийшла в 1/8 фіналу в Дубаї після відмови суперниці

Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі серії WTA 1000 в ОАЕ. Перша ракетка України у непростому поєдинку здолала іспанку Паулу Бадосу, яка не змогла дограти зустріч через проблеми зі здоров’ям.
Початок зустрічі другого раунду Dubai Duty Free Tennis Championships видався для українки складним.
Світоліна відчувала певні труднощі з першою подачею (лише 48% влучань), чим скористалася Бадоса, забезпечивши собі комфортну перевагу 3:0, а згодом і 4:1.
Проте Еліна продемонструвала характер, зумівши перехопити ініціативу.
Переломним моментом став гейм на подачі іспанки, де вона вела 30:0, але зрештою поступилася.
Вигравши п’ять геймів поспіль, українка закрила партію на свою користь - 6:4.
Одразу після цього Паула Бадоса викликала фізіотерапевта через болі у лівому стегні та прийняла рішення достроково припинити змагання.
Ця перемога стала для Світоліної третьою у трьох очних зустрічах з іспанкою.
Загалом у 2026 році дев’ята ракетка світу демонструє впевнену форму: матч у Дубаї став для неї 14-м у сезоні, а кількість перемог зросла до 12.
Поразки українка терпіла лише від Арини Соболенко на Australian Open та Анни Калінської в Досі.
Варто зазначити, що Еліна є дворазовою чемпіонкою турніру в Дубаї (2017, 2018), а поточний розіграш є для неї вже 11-м у кар'єрі на цих кортах.
У 1/8 фіналу на першу ракетку України чекає протистояння з представницею Швейцарії Беліндою Бенчич (WTA 13).
Остання пройшла до цієї стадії автоматично після того, як її суперниця Сара Бейлек знялася з турніру.
Поєдинок Світоліна - Бенчич запланований на 18 лютого.
Нагадаємо, що інша представниця України Даяна Ястремська завершила виступи в Дубаї на старті змагань, поступившись Джаніс Тджен з Індонезії.
