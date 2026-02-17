ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина сделала камбэк и вышла в 1/8 финала в Дубае после отказа соперницы

Вторник 17 февраля 2026 18:06
Свитолина сделала камбэк и вышла в 1/8 финала в Дубае после отказа соперницы Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Элина Свитолина продолжает борьбу за титул на турнире серии WTA 1000 в ОАЭ. Первая ракетка Украины в непростом поединке одолела испанку Паулу Бадосу, которая не смогла доиграть встречу из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте: Стабильность Свитолиной, потери Костюк и Ястремской: украинки в обновленном рейтинге WTA

Драматичный первый сет и отказ Бадосы

Начало встречи второго раунда Dubai Duty Free Tennis Championships выдалось для украинки сложным.

Свитолина испытывала определенные трудности с первой подачей (лишь 48% попаданий), чем воспользовалась Бадоса, обеспечив себе комфортное преимущество 3:0, а затем и 4:1.

Однако Элина продемонстрировала характер, сумев перехватить инициативу.

Переломным моментом стал гейм на подаче испанки, где она вела 30:0, но в итоге уступила.

Выиграв пять геймов подряд, украинка закрыла партию в свою пользу - 6:4.

Сразу после этого Паула Бадоса вызвала физиотерапевта из-за болей в левом бедре и приняла решение досрочно прекратить соревнования.

Статистика противостояний и успешный сезон Элины

Эта победа стала для Свитолиной третьей в трех очных встречах с испанкой.

Всего в 2026 году девятая ракетка мира демонстрирует уверенную форму: матч в Дубае стал для нее 14-м в сезоне, а количество побед возросло до 12.

Поражения украинка терпела только от Арины Соболенко на Australian Open и Анны Калинской в Дохе.

Стоит отметить, что Элина является двукратной чемпионкой турнира в Дубае (2017, 2018), а текущий розыгрыш является для нее уже 11-м в карьере на этих кортах.

Следующая соперница и турнирная сетка

В 1/8 финала первую ракетку Украины ждет противостояние с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (WTA 13).

Последняя прошла в эту стадию автоматически после того, как ее соперница Сара Бейлек снялась с турнира.

Поединок Свитолина - Бенчич запланирован на 18 февраля.

Напомним, что другая представительница Украины Даяна Ястремская завершила выступления в Дубае на старте соревнований, уступив Джанис Тджен из Индонезии.

Также читайте, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

