Світоліна змусила суперницю здатися: українка розгромила чешку та готує сюрприз для другої ракетки світу

Перша тенісистка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. В 1/8 фіналу українка впевнено переграла Катерину Синякову, яка достроково припинила опір.

Тріумфальна хода Світоліної в Каліфорнії

Еліна Світоліна, посіяна під дев’ятим номером, без зайвих зусиль подолала стадію 1/8 фіналу на турнірі BNP Paribas Open.

Її суперниця, представниця Чехії Катерина Синякова (44-й номер WTA), не змогла завершити поєдинок.

Зустріч закінчилася за рахунку 6:1, 1:1 на користь українки після того, як чеська тенісистка офіційно відмовилася від продовження гри.

З перших хвилин матчу Світоліна захопила ініціативу, диктуючи високий темп, до якого Синякова виявилася не готовою.

Після розгромної поразки у першій партії чешка скористалася правом на медичну допомогу.

Проте вже на старті другого сету, отримавши черговий активний удар від Еліни, Катерина вирішила не ризикувати здоров’ям і знялася зі змагань.

Причини дострокової перемоги

Для Синякової цей турнір виявився занадто виснажливим: попередні три матчі в одиночці вона виграла лише у трьох сетах, паралельно виступаючи в парному розряді.

Накопичена втома та ймовірне пошкодження завадили їй чинити опір першій ракетці України.

Статистика протистоянь тенісисток тепер становить 5:0 на користь Еліни - українка залишається непереможною у зустрічах із цією опоненткою.

Шлях до чвертьфіналу та наступна суперниця

Цьогорічний виступ в Індіан-Веллсі став для Світоліної підтвердженням високого класу. Нагадаємо хронологію її перемог:

Друге коло: вольова перемога над Лаурою Зігемунд (Німеччина).

вольова перемога над Лаурою Зігемунд (Німеччина). Третє коло: переконливий розгром американки Ешлін Крюгер.

переконливий розгром американки Ешлін Крюгер. Чвертьфінал: вихід на стадію топ-8 другий рік поспіль.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек із Польщі.

Наразі історія особистих зустрічей складається не на користь українки (1:4), проте майбутній матч дасть шанс поборотися за повторення особистого рекорду 2019 року.