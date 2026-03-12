Світоліна змусила суперницю здатися: українка розгромила чешку та готує сюрприз для другої ракетки світу
Перша тенісистка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. В 1/8 фіналу українка впевнено переграла Катерину Синякову, яка достроково припинила опір.
Про результат протистояня - розповідає РБК-Україна.
Тріумфальна хода Світоліної в Каліфорнії
Еліна Світоліна, посіяна під дев’ятим номером, без зайвих зусиль подолала стадію 1/8 фіналу на турнірі BNP Paribas Open.
Її суперниця, представниця Чехії Катерина Синякова (44-й номер WTA), не змогла завершити поєдинок.
Зустріч закінчилася за рахунку 6:1, 1:1 на користь українки після того, як чеська тенісистка офіційно відмовилася від продовження гри.
З перших хвилин матчу Світоліна захопила ініціативу, диктуючи високий темп, до якого Синякова виявилася не готовою.
Після розгромної поразки у першій партії чешка скористалася правом на медичну допомогу.
Проте вже на старті другого сету, отримавши черговий активний удар від Еліни, Катерина вирішила не ризикувати здоров’ям і знялася зі змагань.
Причини дострокової перемоги
Для Синякової цей турнір виявився занадто виснажливим: попередні три матчі в одиночці вона виграла лише у трьох сетах, паралельно виступаючи в парному розряді.
Накопичена втома та ймовірне пошкодження завадили їй чинити опір першій ракетці України.
Статистика протистоянь тенісисток тепер становить 5:0 на користь Еліни - українка залишається непереможною у зустрічах із цією опоненткою.
Шлях до чвертьфіналу та наступна суперниця
Цьогорічний виступ в Індіан-Веллсі став для Світоліної підтвердженням високого класу. Нагадаємо хронологію її перемог:
- Друге коло: вольова перемога над Лаурою Зігемунд (Німеччина).
- Третє коло: переконливий розгром американки Ешлін Крюгер.
- Чвертьфінал: вихід на стадію топ-8 другий рік поспіль.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек із Польщі.
Наразі історія особистих зустрічей складається не на користь українки (1:4), проте майбутній матч дасть шанс поборотися за повторення особистого рекорду 2019 року.
