ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина заставила соперницу сдаться: украинка разгромила чешку и готовит сюрприз для второй ракетки мира

00:59 12.03.2026 Чт
2 мин
Украинка задала такой темп, что соперница долго не выдержала
aimg Екатерина Урсатий
Свитолина заставила соперницу сдаться: украинка разгромила чешку и готовит сюрприз для второй ракетки мира Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Первая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В 1/8 финала украинка уверенно переиграла Екатерину Синякову, которая досрочно прекратила сопротивление.

О результате противостояния - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Превзошла даже легенд: украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной

Триумфальное шествие Свитолиной в Калифорнии

Элина Свитолина, посеянная под девятым номером, без лишних усилий преодолела стадию 1/8 финала на турнире BNP Paribas Open.

Ее соперница, представительница Чехии Катерина Синякова (44-й номер WTA), не смогла завершить поединок.

Встреча закончилась при счете 6:1, 1:1 в пользу украинки после того, как чешская теннисистка официально отказалась от продолжения игры.

С первых минут матча Свитолина захватила инициативу, диктуя высокий темп, к которому Синякова оказалась не готова.

После разгромного поражения в первой партии чешка воспользовалась правом на медицинскую помощь.

Однако уже на старте второго сета, получив очередной активный удар от Элины, Катерина решила не рисковать здоровьем и снялась с соревнований.

Причины досрочной победы

Для Синяковой этот турнир оказался слишком изнурительным: предыдущие три матча в одиночке она выиграла лишь в трех сетах, параллельно выступая в парном разряде.

Накопленная усталость и вероятное повреждение помешали ей оказать сопротивление первой ракетке Украины.

Статистика противостояний теннисисток теперь составляет 5:0 в пользу Элины - украинка остается непобедимой во встречах с этой оппоненткой.

Путь в четвертьфинал и следующая соперница

Нынешнее выступление в Индиан-Уэллсе стало для Свитолиной подтверждением высокого класса. Напомним хронологию ее побед:

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет лидер мирового рейтинга Ига Швьонтек из Польши.

Сейчас история личных встреч складывается не в пользу украинки (1:4), однако предстоящий матч даст шанс побороться за повторение личного рекорда 2019 года.

Ранее мы писали, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко