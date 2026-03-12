Свитолина заставила соперницу сдаться: украинка разгромила чешку и готовит сюрприз для второй ракетки мира

Первая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В 1/8 финала украинка уверенно переиграла Екатерину Синякову, которая досрочно прекратила сопротивление.

Триумфальное шествие Свитолиной в Калифорнии

Элина Свитолина, посеянная под девятым номером, без лишних усилий преодолела стадию 1/8 финала на турнире BNP Paribas Open.

Ее соперница, представительница Чехии Катерина Синякова (44-й номер WTA), не смогла завершить поединок.

Встреча закончилась при счете 6:1, 1:1 в пользу украинки после того, как чешская теннисистка официально отказалась от продолжения игры.

С первых минут матча Свитолина захватила инициативу, диктуя высокий темп, к которому Синякова оказалась не готова.

После разгромного поражения в первой партии чешка воспользовалась правом на медицинскую помощь.

Однако уже на старте второго сета, получив очередной активный удар от Элины, Катерина решила не рисковать здоровьем и снялась с соревнований.

Причины досрочной победы

Для Синяковой этот турнир оказался слишком изнурительным: предыдущие три матча в одиночке она выиграла лишь в трех сетах, параллельно выступая в парном разряде.

Накопленная усталость и вероятное повреждение помешали ей оказать сопротивление первой ракетке Украины.

Статистика противостояний теннисисток теперь составляет 5:0 в пользу Элины - украинка остается непобедимой во встречах с этой оппоненткой.

Путь в четвертьфинал и следующая соперница

Нынешнее выступление в Индиан-Уэллсе стало для Свитолиной подтверждением высокого класса. Напомним хронологию ее побед:

Второй круг: волевая победа над Лаурой Зигемунд (Германия).

волевая победа над Лаурой Зигемунд (Германия). Третий круг: убедительный разгром американки Эшлин Крюгер.

убедительный разгром американки Эшлин Крюгер. Четвертьфинал: выход на стадию топ-8 второй год подряд.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет лидер мирового рейтинга Ига Швьонтек из Польши.

Сейчас история личных встреч складывается не в пользу украинки (1:4), однако предстоящий матч даст шанс побороться за повторение личного рекорда 2019 года.