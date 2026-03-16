Світоліна посунула росіянку, а Калініна б'є рекорди: як змінився світовий рейтинг WTA

Тріумф Світоліної та історичний максимум Олійникової

За підсумками виступів на кортах США Еліна Світоліна покращила власне становище, піднявшись на восьму сходинку світової класифікації.

Перша ракетка України змогла дійти до півфінальної стадії "тисячника", де у напруженій боротьбі поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

Цей успіх дозволив українці обійти у рейтингу "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Справжньою сенсацією останніх тижнів стала Ангеліна Калініна. Спортсменка продемонструвала вражаючу серію в Анталії, вигравши два турніри серії "челенджер" поспіль.

Завдяки цим перемогам Калініна здійснила стрімкий стрибок на 62 позиції вгору, посівши 127-ме місце.

Також особистий рекорд оновила Олександра Олійникова. Вихід до фіналу змагань у Туреччині дозволив їй піднятися на 66-ту позицію, що є найкращим показником у її професійній кар'єрі.

Ротація у першій десятці світу

Суттєві зміни відбулися і серед світових лідерів. Єлєна Рибакіна завдяки фіналу в Індіан-Веллсі змістила Ігу Швьонтек з другого місця.

Також до топ-10 увірвалася канадка Вікторія Мбоко, встановивши власний рекорд на дев'ятій сходинці.

Актуальний рейтинг WTA:

Аріна Сабалєнка 11025 очок Єлєна Рибакіна (Казахстан) 7783 (+1 позиція) Іга Швьонтек (Польща) 7413 (-1) Коко Гофф (США) 6748 Джессіка Пегула (США) 6678 Аманда Анісімова (США) 6180 Жасмін Паоліні (Італія) 4232 Еліна Світоліна (Україна) 4020 (+1) Вікторія Мбоко (Канада) 3351 (+1) Мірра Андрєєва 3066 (-2)

28. Марта Костюк (Україна) 1528

54. Даяна Ястремська (Україна) 1140 (-2)

66. Олександра Олійникова (Україна) 960 (+7)

108. Юлія Стародубцева (Україна) 751 (-3)

110. Дарія Снігур (Україна) 737 (+7)

127. Ангеліна Калініна (Україна) 625 (+62)

205. Вероніка Подрез (Україна) 349 (-2)

287. Анастасія Соболєва (Україна) 232 (-17)

292. Катаріна Завацька (Україна) 231 (+2)

Ситуація в чоловічому турі: прогрес Сачка

У рейтингу ATP найкращий серед українців Віталій Сачко зміг відіграти дві позиції та наразі посідає 186-те місце. Позитивну динаміку також продемонстрував Олег Приходько (+3 сходинки).

У верхній частині чоловічого списку канадський тенісист Фелікс Оже-Альяссім зумів випередити Бена Шелтона у боротьбі за восьмий рядок. Очолювати світову класифікацію продовжує іспанець Карлос Алькарас.

Актуальний рейтинг ATP:

Карлос Алькарас (Іспанія) 13550 очок Яннік Сіннер (Італія) 11400 Новак Джокович (Сербія) 5370 Александр Звєрєв (Німеччина) 4905 Лоренцо Музетті (Італія) 4365 Алекс Де Мінор (Австралія) 4185 Тейлор Фрітц (США) 4170 Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 4000 (+1 позиція) Бен Шелтон (США) 3860 (-1) Данііл Мєдвєдєв 3610 (+1)