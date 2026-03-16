Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA

Женская и мужская теннисные организации (WTA и ATP) обнародовали актуальные списки лучших игроков планеты. Результаты престижного турнира в Индиан-Уэллсе существенно повлияли на расположение лидеров и украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты WTA и ATP.
По итогам выступлений на кортах США Элина Свитолина улучшила свое положение, поднявшись на восьмую строчку мировой классификации.
Первая ракетка Украины смогла дойти до полуфинальной стадии "тысячника", где в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
Этот успех позволил украинке обойти в рейтинге "нейтральную" Мирру Андрееву.
Настоящей сенсацией последних недель стала Ангелина Калинина. Спортсменка продемонстрировала впечатляющую серию в Анталии, выиграв два турнира серии "челленджер" подряд.
Благодаря этим победам Калинина совершила стремительный скачок на 62 позиции вверх, заняв 127-е место.
Также личный рекорд обновила Александра Олейникова. Выход в финал соревнований в Турции позволил ей подняться на 66-ю позицию, что является лучшим показателем в ее профессиональной карьере.
Существенные изменения произошли и среди мировых лидеров. Елена Рыбакина благодаря финалу в Индиан-Уэллсе сместила Игу Швьонтек со второго места.
Также в топ-10 ворвалась канадка Виктория Мбоко, установив собственный рекорд на девятой строчке.
В рейтинге ATP лучший среди украинцев Виталий Сачко смог отыграть две позиции и сейчас занимает 186-е место. Положительную динамику также продемонстрировал Олег Приходько (+3 ступеньки).
В верхней части мужского списка канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сумел опередить Бена Шелтона в борьбе за восьмую строчку. Возглавлять мировую классификацию продолжает испанец Карлос Алькарас.
