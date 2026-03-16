Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA

09:10 16.03.2026 Пн
3 мин
Статус-кво в украинском теннисе пошатнулся: кто из наших девушек теперь дышит в спину лидеркам?
aimg Екатерина Урсатий
Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Женская и мужская теннисные организации (WTA и ATP) обнародовали актуальные списки лучших игроков планеты. Результаты престижного турнира в Индиан-Уэллсе существенно повлияли на расположение лидеров и украинцев.

Триумф Свитолиной и исторический максимум Олейниковой

По итогам выступлений на кортах США Элина Свитолина улучшила свое положение, поднявшись на восьмую строчку мировой классификации.

Первая ракетка Украины смогла дойти до полуфинальной стадии "тысячника", где в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Этот успех позволил украинке обойти в рейтинге "нейтральную" Мирру Андрееву.

Настоящей сенсацией последних недель стала Ангелина Калинина. Спортсменка продемонстрировала впечатляющую серию в Анталии, выиграв два турнира серии "челленджер" подряд.

Благодаря этим победам Калинина совершила стремительный скачок на 62 позиции вверх, заняв 127-е место.

Также личный рекорд обновила Александра Олейникова. Выход в финал соревнований в Турции позволил ей подняться на 66-ю позицию, что является лучшим показателем в ее профессиональной карьере.

Ротация в первой десятке мира

Существенные изменения произошли и среди мировых лидеров. Елена Рыбакина благодаря финалу в Индиан-Уэллсе сместила Игу Швьонтек со второго места.

Также в топ-10 ворвалась канадка Виктория Мбоко, установив собственный рекорд на девятой строчке.

Актуальный рейтинг WTA:

  1. Арина Сабаленка 11025 очков
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) 7783 (+1 позиция)
  3. Ига Швьонтек (Польша) 7413 (-1)
  4. Коко Гофф (США) 6748
  5. Джессика Пегула (США) 6678
  6. Аманда Анисимова (США) 6180
  7. Жасмин Паолини (Италия) 4232
  8. Элина Свитолина (Украина) 4020 (+1)
  9. Виктория Мбоко (Канада) 3351 (+1)
  10. Мирра Андреева 3066 (-2)
  • 28. Марта Костюк (Украина) 1528
  • 54. Даяна Ястремская (Украина) 1140 (-2)
  • 66. Александра Олейникова (Украина) 960 (+7)
  • 108. Юлия Стародубцева (Украина) 751 (-3)
  • 110. Дарья Снигур (Украина) 737 (+7)
  • 127. Ангелина Калинина (Украина) 625 (+62)
  • 205. Вероника Подрез (Украина) 349 (-2)
  • 287. Анастасия Соболева (Украина) 232 (-17)
  • 292. Катарина Завацкая (Украина) 231 (+2)

Ситуация в мужском туре: прогресс Сачко

В рейтинге ATP лучший среди украинцев Виталий Сачко смог отыграть две позиции и сейчас занимает 186-е место. Положительную динамику также продемонстрировал Олег Приходько (+3 ступеньки).

В верхней части мужского списка канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сумел опередить Бена Шелтона в борьбе за восьмую строчку. Возглавлять мировую классификацию продолжает испанец Карлос Алькарас.

Актуальный рейтинг ATP:

  1. Карлос Алькарас (Испания) 13550 очков
  2. Янник Синнер (Италия) 11400
  3. Новак Джокович (Сербия) 5370
  4. Александр Зверев (Германия) 4905
  5. Лоренцо Музетти (Италия) 4365
  6. Алекс Де Минор (Австралия) 4185
  7. Тейлор Фритц (США) 4170
  8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4000 (+1 позиция)
  9. Бен Шелтон (США) 3860 (-1)
  10. Даниил Медведев 3610 (+1)
  • 186. Виталий Сачко (Украина) 323 (+2)
  • 352. Олег Приходько (Украина) 136 (+3)
  • 367. Вячеслав Белинский (Украина) 367 (-6)

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

