Світоліна у півфіналі "тисячника" в Римі: неймовірний камбек у битві з другою ракеткою світу (відео)

WTA 1000. Рим, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:4

Шлях суперниць до чвертьфіналу

Шлях Світоліної до чвертьфіналу італійського "тисячника" видався відносно легким. У першому колі вона розгромила місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (6:1, 6:3), після чого так само впевнено розібралася з американкою Хейлі Баптіст (6:1, 6:2). У матчі за вихід до 1/4 фіналу українка не залишила шансів молодій чешці Ніколі Бартунковій, здобувши перемогу у двох сетах (6:2, 6:3).

Рибакіна в Римі стартувала з перемоги над потужною Марією Саккарі з Греції (6:4, 6:1), згодом обіграла представницю Філіппін Александру Еалу (6:4, 6:3), а в останньому матчі перед зустріччю зі Світоліною буквально винесла з корту екс-першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії (6:0, 6:2).

Історія протистоянь суперниць додавала інтриги цьому матчу. До виходу на корт 13 травня рахунок в особистих зустрічах був 4:3 на користь Рибакіної. Останнього разу тенісистки перетиналися в півфіналі Індіан-Веллс, де українка поступилася у напруженій боротьбі. Проте саме на ґрунтовому покритті статистика була на боці Світоліної: у трьох попередніх поєдинках на "піску" Еліна перемагала двічі.

Як пройшла гра у Римі

У першій партії Еліна одразу віддала свою подачу, дозволивши Рибакіній відірватися в рахунку (3:0, 4:1). Українці вдалося заробити два бали на власних м'ячах, але у восьмому геймі вона знову програла свою подачу та поступилася у сеті – 2:6.

Друга частина протистояння була вже набагато більш конкурентною. Світоліна змогла зробити брейк у п'ятому геймі (3:2). Це стало вирішальним фактором і дозволило українці забрати партію: 6:4 та 1:1 – за сетами.

Вирішальна партія розпочалася з брейку від українки. Згодом вона взяла ще одну подачу суперниці та повела – 3:0. Проте Рибакіна не збиралася здаватися без бою. Казахстанці вдалося скоротити рахунок до мінімуму - 4:3, 5:4. І Еліні довелося докласти чимало зусиль, щоб завершити сет і матч на свою користь.

Битва на корті тривала майже дві з половиною години.

Що далі

Світоліна втретє в сезоні вийшла до півфіналу на рівні WTA 1000 – це повторення її особистого рекорду (2017 рік). Безпосередньо у Римі Еліна втретє в кар'єрі зіграє у півфіналі (вигравала турнір у 2017 та 2018 роках).

Також Еліна вп'яте в сезоні обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу – більше таких перемог за сезон у неї востаннє було у 2018 році.

Суперницею українки у півфіналі стане третя ракетка світу - Іга Свьонтек з Польщі. Матч відбудеться в четвер, 14 травня, не раніше 21:30 за Києвом.