Свитолина в полуфинале "тысячника" в Риме: невероятный камбэк в битве со второй ракеткой мира (видео)

WTA 1000. Рим, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 2:6, 6:4, 6:4

Путь соперниц к четвертьфиналу

Путь Свитолиной в четвертьфинал итальянского "тысячника" выдался относительно легким. В первом круге она разгромила местную теннисистку Ноэми Базилетти (6:1, 6:3), после чего так же уверенно разобралась с американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2). В матче за выход в 1/4 финала украинка не оставила шансов молодой чешке Николе Бартунковой, одержав победу в двух сетах (6:2, 6:3).

Рыбакина в Риме стартовала с победы над мощной Марией Саккари из Греции (6:4, 6:1), затем обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (6:4, 6:3), а в последнем матче перед встречей со Свитолиной буквально смела с корта экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (6:0, 6:2).

История противостояний соперниц добавляла интриги этому матчу. До выхода на корт 13 мая счет в личных встречах был 4:3 в пользу Рыбакиной. Последний раз теннисистки пересекались в полуфинале Индиан-Уэллс, где украинка уступила в напряженной борьбе. Однако именно на грунтовом покрытии статистика была на стороне Свитолиной: в трех предыдущих поединках на "песке" Элина побеждала дважды.

Как прошла игра в Риме

В первой партии Элина сразу отдала свою подачу, позволив Рыбакиной оторваться в счете (3:0, 4:1). Украинке удалось заработать два балла на собственных мячах, но в восьмом гейме она снова проиграла свою подачу и уступила в сете - 2:6.

Вторая часть противостояния была уже гораздо более конкурентной. Свитолина смогла сделать брейк в пятом гейме (3:2). Это стало решающим фактором и позволило украинке забрать партию: 6:4 и 1:1 - по сетам.

Решающая партия началась с брейка от украинки. Впоследствии она взяла еще одну подачу соперницы и повела - 3:0. Однако Рыбакина не собиралась сдаваться без боя. Казахстанке удалось сократить счет до минимума - 4:3, 5:4. И Элине пришлось приложить немало усилий, чтобы завершить сет и матч в свою пользу.

Битва на корте продолжалась почти два с половиной часа.

Что дальше

Свитолина в третий раз в сезоне вышла в полуфинал на уровне WTA 1000 - это повторение ее личного рекорда (2017 год). Непосредственно в Риме Элина в третий раз в карьере сыграет в полуфинале (выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах).

Также Элина в пятый раз в сезоне обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга - больше таких побед за сезон у нее последний раз было в 2018 году.

Соперницей украинки в полуфинале станет третья ракетка мира - Ига Свёнтек из Польши. Матч состоится в четверг, 14 мая, не ранее 21:30 по Киеву.