Світоліна "переїхала" американку на "тисячнику" в Римі: з ким зіграє в 1/8 фіналу

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) продовжує впевнений рух на престижному турнірі WTA 1000 в Італії. У поєдинку третього кола українка не залишила шансів амбітній американці Хейлі Баптіст, взявши переконливий реванш за нещодавню поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння .

WTA 1000. Рим, третє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Хейлі Баптіст (США) – 6:1, 6:2

Перед матчем: історія протистоянь

До зустрічі третього кола римського супертурніру обидві тенісистки підійшли з вагомими аргументами.

Для Світоліної, попри певне сповільнення темпу після потужного старту сезону, ґрунт залишається пріоритетним покриттям. До Риму Еліна приїхала з півфіналом у Штутгарті в активі та особливою мотивацією, адже вона двічі ставала чемпіонкою цього турніру (2017, 2018). Свій шлях у поточному розіграші вона розпочала впевнено, розібравшись із італійкою Ноемі Базілетті (6:1, 6:3).

Баптіст (WTA 25) напередодні гри демонструвала чи не найкращий теніс у кар'єрі, піднявшись на 36 позицій у рейтингу з початку року. Головним козирем американки була нещодавня перемога над лідеркою світового тенісу Аріною Соболенко в Мадриді. До матчу зі Світоліною американка підійшла після виснажливої трисетової битви проти швейцарки Сімони Вальтерт, де вона вирвала перемогу, відігравшись з рахунку 1:4 у вирішальній партії.

Статистика очних дуелей перед поєдинком була рівною – 1:1. Цікаво, що суперниці зустрічалися на цій же стадії в Римі рівно рік тому, і тоді сильнішою виявилася українка (6:4, 3:6, 6:4). Проте остання гра в Маямі (березень 2026 року) залишилася за Баптіст (6:3, 7:5), що додавало зустрічі підтексту реваншу.

Майстер-клас від Світоліної

Поєдинок 10 травня став для Еліни ідеальним прикладом концентрації та домінування. Українка не дозволила суперниці навіть зачепитися за гру, завершивши зустріч за два сети.

Перший сет Світоліна розпочала з розгромного тиску. Програвши лише один гейм на самому старті, вона виграла шість геймів поспіль, закривши партію за лічені хвилини – 6:1.

У другій партії Еліна одразу зробила ранній брейк. Баптіст намагалася втриматися в грі та уникнути розгрому, але українка холоднокровно довела матч до перемоги – 6:2. Поєдинок тривав трохи більше години.

Загалом Світоліна припустилася мінімуму помилок і була набагато стабільнішою за американку на задній лінії. Ця перемога стала для Еліни другою в трьох матчах проти Баптіст.

Що далі: суперниця та перспективи

Завдяки цьому успіху Світоліна втретє поспіль вийшла до 1/8 фіналу на турнірі в Римі. Тепер українка спробує вшосте в кар'єрі пробитися до чвертьфіналу італійського "тисячника".

Наступна суперниця Еліни визначиться у протистоянні між досвідченою американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартуньковою.