ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина "переехала" американку на "тысячнике" в Риме: с кем сыграет в 1/8 финала (видео)

13:39 10.05.2026 Вс
3 мин
Прима отечественного тенниса отомстила сопернице за фиаско в Майами
aimg Андрей Костенко
Свитолина "переехала" американку на "тысячнике" в Риме: с кем сыграет в 1/8 финала (видео) Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) продолжает уверенное движение на престижном турнире WTA 1000 в Италии. В поединке третьего круга украинка не оставила шансов амбициозной американке Хейли Баптист, взяв убедительный реванш за недавнее поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

Читайте также: Цензура или регламент? WTA ответила на обвинения украинки в давлении из-за войны

WTA 1000. Рим, третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США) - 6:1, 6:2

Перед матчем: история противостояний

Ко встрече третьего круга римского супертурнира обе теннисистки подошли с весомыми аргументами.

Для Свитолиной, несмотря на некоторое замедление темпа после мощного старта сезона, грунт остается приоритетным покрытием. В Рим Элина приехала с полуфиналом в Штутгарте в активе и особой мотивацией, ведь она дважды становилась чемпионкой этого турнира (2017, 2018). Свой путь в текущем розыгрыше она начала уверенно, разобравшись с итальянкой Ноеми Базилетти (6:1, 6:3).

Баптист (WTA 25) накануне игры демонстрировала едва ли не лучший теннис в карьере, поднявшись на 36 позиций в рейтинге с начала года. Главным козырем американки была недавняя победа над лидером мирового тенниса Ариной Соболенко в Мадриде. К матчу со Свитолиной американка подошла после изнурительной трехсетовой битвы против швейцарки Симоны Вальтерт, где она вырвала победу, отыгравшись со счета 1:4 в решающей партии.

Статистика очных дуэлей перед поединком была равной - 1:1. Интересно, что соперницы встречались на этой же стадии в Риме ровно год назад, и тогда сильнее оказалась украинка (6:4, 3:6, 6:4). Однако последняя игра в Майами (март 2026 года) осталась за Баптист (6:3, 7:5), что добавляло встрече подтекст реванша.

Мастер-класс от Свитолиной

Поединок 10 мая стал для Элины идеальным примером концентрации и доминирования. Украинка не позволила сопернице даже зацепиться за игру, завершив встречу за два сета.

Первый сет Свитолина начала с разгромного давления. Проиграв всего один гейм на самом старте, она выиграла шесть геймов подряд, закрыв партию за считанные минуты - 6:1.

Во второй партии Элина сразу сделала ранний брейк. Баптист пыталась удержаться в игре и избежать разгрома, но украинка хладнокровно довела матч до победы - 6:2. Поединок длился чуть больше часа.

В целом Свитолина допустила минимум ошибок и была намного стабильнее американки на задней линии. Эта победа стала для Элины второй в трех матчах против Баптист.

Что дальше: соперница и перспективы

Благодаря этому успеху Свитолина в третий раз подряд вышла в 1/8 финала на турнире в Риме. Теперь украинка попытается в шестой раз в карьере пробиться в четвертьфинал итальянского "тысячника".

Следующая соперница Элины определится в противостоянии между опытной американкой Мэдисон Киз и чешкой Николой Бартуньковой.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"