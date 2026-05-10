Свитолина "переехала" американку на "тысячнике" в Риме: с кем сыграет в 1/8 финала (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) продолжает уверенное движение на престижном турнире WTA 1000 в Италии. В поединке третьего круга украинка не оставила шансов амбициозной американке Хейли Баптист, взяв убедительный реванш за недавнее поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния .

WTA 1000. Рим, третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США) - 6:1, 6:2

Перед матчем: история противостояний

Ко встрече третьего круга римского супертурнира обе теннисистки подошли с весомыми аргументами.

Для Свитолиной, несмотря на некоторое замедление темпа после мощного старта сезона, грунт остается приоритетным покрытием. В Рим Элина приехала с полуфиналом в Штутгарте в активе и особой мотивацией, ведь она дважды становилась чемпионкой этого турнира (2017, 2018). Свой путь в текущем розыгрыше она начала уверенно, разобравшись с итальянкой Ноеми Базилетти (6:1, 6:3).

Баптист (WTA 25) накануне игры демонстрировала едва ли не лучший теннис в карьере, поднявшись на 36 позиций в рейтинге с начала года. Главным козырем американки была недавняя победа над лидером мирового тенниса Ариной Соболенко в Мадриде. К матчу со Свитолиной американка подошла после изнурительной трехсетовой битвы против швейцарки Симоны Вальтерт, где она вырвала победу, отыгравшись со счета 1:4 в решающей партии.

Статистика очных дуэлей перед поединком была равной - 1:1. Интересно, что соперницы встречались на этой же стадии в Риме ровно год назад, и тогда сильнее оказалась украинка (6:4, 3:6, 6:4). Однако последняя игра в Майами (март 2026 года) осталась за Баптист (6:3, 7:5), что добавляло встрече подтекст реванша.

Мастер-класс от Свитолиной

Поединок 10 мая стал для Элины идеальным примером концентрации и доминирования. Украинка не позволила сопернице даже зацепиться за игру, завершив встречу за два сета.

Первый сет Свитолина начала с разгромного давления. Проиграв всего один гейм на самом старте, она выиграла шесть геймов подряд, закрыв партию за считанные минуты - 6:1.

Во второй партии Элина сразу сделала ранний брейк. Баптист пыталась удержаться в игре и избежать разгрома, но украинка хладнокровно довела матч до победы - 6:2. Поединок длился чуть больше часа.

В целом Свитолина допустила минимум ошибок и была намного стабильнее американки на задней линии. Эта победа стала для Элины второй в трех матчах против Баптист.

Что дальше: соперница и перспективы

Благодаря этому успеху Свитолина в третий раз подряд вышла в 1/8 финала на турнире в Риме. Теперь украинка попытается в шестой раз в карьере пробиться в четвертьфинал итальянского "тысячника".

Следующая соперница Элины определится в противостоянии между опытной американкой Мэдисон Киз и чешкой Николой Бартуньковой.